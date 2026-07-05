Les sites de nombreuses communes, villes et cantons suisses ont été brièvement inaccessibles dimanche après-midi. Sion, Bulle et Romont ont notamment été touchées. La cause de la panne reste inconnue.

Une mystérieuse panne paralyse des sites de communes et cantons suisses

Une mystérieuse panne paralyse des sites de communes et cantons suisses

ATS Agence télégraphique suisse

Les sites Internet de nombreuses communes et villes, ainsi que de plusieurs cantons, ont été brièvement inaccessibles dimanche après-midi en raison d'une panne. Des communes romandes, notamment Sion, Bulle ou Romont (FR), ont été touchées. La cause reste inconnue.

Lors d'une tentative d'accès à ces sites web, un message indiquant un problème est apparu, précisant que la page était inaccessible ou ne pouvait pas s'afficher, a révélé une brève enquête menée par l'agence de presse Keystone-ATS. Il est conseillé de réessayer ultérieurement. Ce sont les publications de Tamedia qui ont été les premières à faire état de cette panne.

Sites web inaccessibles dans toute la Suisse

La ville de Thoune, par exemple, où se sont tenues dimanche des élections de remplacement et complémentaires, a indiqué dans un communiqué que les résultats électoraux ne pouvaient pas être publiés en ligne et qu’il fallait donc se rabattre sur les réseaux sociaux de la ville.

Les sites web des villes de Dietikon, Opfikon, Dübendorf, Illnau-Effretikon, Uster, Wallisellen et Kloten dans le canton de Zurich, celui de Langenthal (BE) ainsi que celui de Pratteln (BL) ou de la commune de Fisibach (AG) ont également été temporairement inaccessibles. Les communes situées au bord du lac de Zurich, telles que Richterswil, Wädenswil, Adliswil ou Thalwil, dans le canton de Zurich, ont également été touchées par cette panne.

Il en allait de même pour le site web de Sarnen, chef-lieu du canton d’Obwald, ainsi que pour celui de la commune de Schwyz: tous affichaient le même message signalant le problème. Les sites web des cantons d’Obwald et d’Uri étaient eux aussi temporairement inaccessibles dimanche après-midi.

Soutien à la numérisation

Les cantons, villes et communes concernés utilisent les solutions logicielles de la société suisse Innovative Web AG. Son site web était lui aussi inaccessible pendant la panne. Fondée en 2000, Innovative Web AG accompagne les cantons, les villes et les communes ainsi que leurs administrations dans leur transition numérique, notamment par la mise en place de portails destinés aux habitants, de guichets en ligne et de systèmes de réservation.

Selon les informations fournies par l’entreprise, plus de 650 communes et villes suisses, ainsi que divers cantons et 150 écoles, utilisent les solutions logicielles de la société. Depuis 2022, l’entreprise, dont le siège est à Zurich, fait partie du groupe Swisscom, mais reste juridiquement indépendante.

«Nous n’en connaissons pas encore la cause, cela fait l’objet d’analyses qui sont toujours en cours», a déclaré un porte-parole de Swisscom en fin d’après-midi à Keystone-ATS. La date à laquelle les premiers résultats de ces analyses seront connus n’est pas encore fixée.