Le Conseil fédéral maintient les plafonds de permis de travail pour 2027. Les entreprises suisses pourront recruter jusqu’à 8500 spécialistes d’Etats tiers, 3500 prestataires de l’UE/AELE et 3500 Britanniques.

La Suisse maintient ses quotas de permis de travail en 2027

La Suisse maintient ses quotas de permis de travail en 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises suisses pourront embaucher autant de spécialistes étrangers en 2027 qu'en 2026. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de maintenir l'ensemble des plafonds de permis de travail.

Le nombre maximal de spécialistes originaires d'Etats tiers reste fixé à 8500 autorisations, soit 4500 permis B et 4000 permis L. Pour les prestataires de services de l'UE ou de l'AELE, le plafond demeure à 3500 autorisations. Les citoyens du Royaume-Uni disposent également d'un contingent de 3500 permis.

Des contingents non épuisés

Ces contingents n'ont pas été totalement épuisés ces dernières années. Fin 2025, les entreprises n’avaient eu recours qu’à 69% des autorisations prévues pour les ressortissants d’Etats tiers, contre 74% un an plus tôt (permis B et L confondus).

Les contingents pour les prestataires de services de pays membres de l’UE ou de l’AELE avaient, pour leur part, été épuisés à 46%, contre 50% en 2024. Quant au contingent distinct destiné aux citoyens du Royaume-Uni, il avait été sollicité à 22%, contre 21% l’année précédente. Fin septembre 2026, les cantons n'avaient utilisé que près de la moitié des autorisations prévues pour les ressortissants d'Etats tiers.