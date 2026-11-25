Les entreprises suisses pourront embaucher autant de spécialistes étrangers en 2027 qu'en 2026. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de maintenir l'ensemble des plafonds de permis de travail.
Le nombre maximal de spécialistes originaires d'Etats tiers reste fixé à 8500 autorisations, soit 4500 permis B et 4000 permis L. Pour les prestataires de services de l'UE ou de l'AELE, le plafond demeure à 3500 autorisations. Les citoyens du Royaume-Uni disposent également d'un contingent de 3500 permis.
Des contingents non épuisés
Ces contingents n'ont pas été totalement épuisés ces dernières années. Fin 2025, les entreprises n’avaient eu recours qu’à 69% des autorisations prévues pour les ressortissants d’Etats tiers, contre 74% un an plus tôt (permis B et L confondus).
Les contingents pour les prestataires de services de pays membres de l’UE ou de l’AELE avaient, pour leur part, été épuisés à 46%, contre 50% en 2024. Quant au contingent distinct destiné aux citoyens du Royaume-Uni, il avait été sollicité à 22%, contre 21% l’année précédente. Fin septembre 2026, les cantons n'avaient utilisé que près de la moitié des autorisations prévues pour les ressortissants d'Etats tiers.