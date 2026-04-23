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Les alternatives moins chères sont rarement proposées
Les pharmacies encaissent des sommes importantes sur les analgésiques

Une agence de protection des consommateurs alerte sur de fortes différences de prix du paracétamol en pharmacie en Suisse. Les génériques bon marché sont rarement proposés spontanément, ce qui peut conduire les clients à payer beaucoup plus cher.
Publié: il y a 51 minutes
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Tous les analgésiques ne se valent pas.
Photo: Keystone
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Nathalie Benn

Qui n'a jamais connu ça? Allongé chez soi, souffrant d'un mal de tête lancinant, d'un nez qui coule ou de fièvre, aspirant désespérément à être soulagé. Souvent, on se tourne vers un antidouleur. Le paracétamol est un choix courant. Mais attention: les prix peuvent considérablement varier selon le médicament. 

Une enquête d'une agence de protection des consommateurs révèle que le choix de la pharmacie où l'on achète du paracétamol peut avoir un véritable impact sur le prix. Des achats tests de paracétamol ont été effectués dans deux points de vente de cinq grandes chaînes suisses à Berne et à Zurich: Amavita, Benu, Coop Vitality, TopPharm et Medbase.

Au final, l'agence a constaté que dans seulement trois des dix pharmacies examinées, les participants se sont vu proposer immédiatement un générique moins cher. Il s'agissait des deux pharmacies Medbase et d'une pharmacie Amavita. 

Des prix très élevés

L'agence de protection des consommateurs affirme que les pharmacies Benu et Coop Vitality n'ont proposé un médicament générique moins cher qu'après une demande expresse. Les points de vente TopPharm testés, eux, n'ont pas proposé de médicament générique, même sur demande. 

Sarah Lengyel, responsable du secteur santé à l'agence de protection des consommateurs, déplore ces résultats: «Le fait que seulement trois pharmacies sur dix proposent immédiatement un médicament générique moins cher montre un manque de qualité dans les conseils prodigués par les pharmaciens.» Elle appelle donc à plus de transparence et que les pharmacies signalent clairement les alternatives moins coûteuses et leurs prix.

La réponse des pharmacies

Un coup d'œil au tableau des prix par comprimé révèle une différence flagrante entre la première recommandation et la moins chère dans les deux pharmacies Coop Vitality. L'agence de protection des consommateurs explique: «Dans les deux points de vente testés, la première recommandation concerne un produit contenant de la caféine, censée en renforcer l'effet. Or, il coûte dix fois plus cher qu'une version générique sans caféine.» 

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Interrogée, Coop indique que la délivrance de médicaments sans ordonnance dépend de la situation, des besoins identifiés lors de l'échange avec le client et de la disponibilité des produits. Dans ce cas précis, un porte-parole précise qu'il est impossible de savoir pourquoi un produit contenant de la caféine a été recommandé. De son côté, Amavita confirme adopter la même approche, en choisissant le médicament avec le client selon sa situation individuelle.

La différence de prix constatée dans les deux pharmacies Medbase, qui recommandaient toutes deux un médicament générique moins cher, s'expliquait par une promotion de 20% appliquée dans chaque succursale, explique un porte-parole. De son coté, Benu met en avant sa stratégie sur les génériques: 80% des médicaments délivrés dans ses pharmacies sont des génériques, selon un porte-parole. L'entreprise propose des alternatives moins chères «dans la mesure du possible», si elles sont demandées et médicalement équivalentes.

TopPharm, une coopérative de pharmacies indépendantes, recommande et encourage activement l'utilisation des médicaments génériques, a déclaré un porte-parole. «Nous profitons de cette enquête pour sensibiliser nos pharmacies et réaffirmer notre engagement à recommander en toute transparence des médicaments contenant le même principe actif.» Les clients doivent toujours pouvoir faire un choix éclairé entre plusieurs options équivalentes.

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