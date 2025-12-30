Voici les personnalités suisses qui nous ont quittés en 2025

En 2025, la Suisse a perdu de grandes figures marquantes, comme Christiane Brunner, pionnière du féminisme, et Fathi Derder, journaliste et homme politique. Leur héritage continue d'inspirer des générations.

ATS Agence télégraphique suisse

La figure de proue du féminisme Christiane Brunner, le journaliste et conseiller national Fathi Derder, l'ancien commandant des Forces aériennes Fernand Carrel: de nombreuses personnalités suisses ont rendu leur dernier souffle cette année. Extrait du carnet noir tenu par Keystone-ATS en 2025:

POLITIQUE

CHRISTIANE BRUNNER

La syndicaliste et politicienne socialiste Christiane Brunner s'est éteinte le 18 avril à l'âge de 78 ans. Figure du mouvement féministe, la Genevoise avait orchestré la première grève des femmes en 1991. Sa non-élection au Conseil fédéral en 1993, au profit du Neuchâtelois Francis Matthey, est restée dans les annales. L'événement a provoqué une tempête aux répercussions durables. Après le déferlement de centaines de femmes en colère sur la Place fédérale, puis l'élection de Ruth Dreifuss une semaine plus tard, «l'effet Brunner» entraînera une forte avancée de la représentation féminine dans divers cantons.

FRANCIS MATTHEY

Le socialiste chaux-de-fonnier Francis Matthey est décédé le 20 mars à l'âge de 82 ans. L'ex-conseiller d'Etat et ex-conseiller national neuchâtelois avait renoncé en 1993 à son élection au Conseil fédéral, en raison du manque de soutien de son parti qui avait proposé la Genevoise Christiane Brunner comme candidate officielle.

FATHI DERDER

Le journaliste vaudois Fathi Derder est décédé le 25 janvier à l'âge de 54 ans. Il avait également été conseiller national dans les rangs du PLR de 2011 à 2019. Fathi Derder avait accompli l'essentiel de sa carrière journalistique à la RTS, où il avait occupé le poste de rédacteur en chef adjoint de 1998 à 2009, animant notamment les émissions phares «La Matinale» et «Forum». Il avait également dirigé la chaîne privée valdo-fribourgeoise La Télé, depuis sa création à l'été 2009 jusqu'à fin 2010.

PIERRE DUBOIS

L'ex-conseiller d'Etat socialiste neuchâtelois Pierre Dubois est décédé le 8 juin à l'âge de 86 ans. Il avait siégé au gouvernement de 1980 à 1997. Pierre Dubois a fait face aux défis économiques majeurs de son époque, notamment marqués par la fermeture d’entreprises alors emblématiques du secteur industriel neuchâtelois, comme Dubied à Couvet.

DANIEL BRELAZ

L'ancien conseiller national Vert Daniel Brélaz est décédé le 28 décembre à l'âge de 75 ans. Le Lausannois a exercé durant 44 ans sans interruption un mandat politique. Il a été le premier élu vert à la Chambre du peuple en 1979 et le premier écologiste à la tête d'une ville suisse. A Lausanne, son ère a été marquée par le lancement de grands projets, notamment dans les transports publics. Le métro m2 a été inauguré alors qu'il était syndic de la ville.

JACQUES NEYRINCK

L'ancien conseiller national Jacques Neirynck est décédé le 24 juillet à l'âge de 93 ans. Figure politique vaudoise et nationale, le Belge d'origine a laissé derrière lui une riche carrière scientifique et littéraire. Son parcours en Suisse a démarré en 1972 lorsqu'il a rejoint l'EPFL pour y reprendre la chaire des «Circuits et Systèmes». Il y est resté durant près de 25 ans. Nommé professeur honoraire de l'EPFL en 1996, il a enchaîné avec une carrière politique. Sous les couleurs du PDC (aujourd'hui Le Centre), il a été conseiller national durant 12 ans, de 1999 à 2003 puis de 2007 à 2015. Alors doyen du Parlement, le démocrate-chrétien était prêt à rempiler à Berne, mais il avait perdu son mandat au profit de l'autre figure vaudoise du PDC de l'époque, Claude Béglé.

FERNAND CARREL

Figure de l'aviation suisse, l'ancien commandant des Forces aériennes Fernand Carrel est décédé le 30 juillet à 88 ans. Il avait notamment été l'un des artisans du oui à l'achat des avions militaires F/A-18 dans les années 90.

BERNARD BORNET

L'ancien conseiller d'Etat valaisan Bernard Bornet est décédé le 10 août à 89 ans. Homme politique de premier plan dans son canton, le Nendard a siégé au gouvernement cantonal de 1981 à 1997. Durant son mandat, Bernard Bornet s'est beaucoup engagé pour le désenclavement de son canton. Si son projet de percer un tunnel entre le Valais et Berne au Rawyl n'a jamais vu le jour, le conseiller d'Etat a pu inaugurer en 1988 le prolongement de l'autoroute A9 entre Riddes et Sion.

ERWIN JUTZET

L'ancien conseiller national et conseiller d'Etat fribourgeois Erwin Jutzet est mort le 29 novembre à l'âge de 74 ans. Le socialiste était notamment à l'origine de l'article sur les langues du canton bilingue. Erwin Jutzet a été conseiller national de 1995 à 2007.

ALFRED HEER

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer est décédé le 19 septembre à 63 ans. Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. A Zurich, il a dirigé l'UDC cantonale de 2009 à 2016 et a défendu une ligne dure en matière de politique migratoire. De 2016 à 2018, Le Zurichois a renforcé la lutte contre la corruption au sein de l'assemblée parlementaire.

VRENI SPOERRY

Ancienne figure de la politique zurichoise et suisse, Vreni Spoerry est décédée le 29 mai à l'âge de 87 ans. La radicale a notamment siégé au Conseil national (1983-1996), puis au Conseil des Etats jusqu'en 2003. La radicale zurichoise s'est longtemps profilée comme une spécialiste des questions financières et économiques. Fervente défenseure de l'économie de marché libérale, elle a rapidement été surnommée la «dame de fer», en référence à Margaret Thatcher, alors première ministre britannique.

HANNA SAHLFELD-SINGER

Une des premières parlementaires suisses, l'ancienne conseillère nationale saint-galloise Hanna Sahlfeld-Singer, est décédée le 11 octobre à l'âge de 81 ans. Elle faisait partie des onze premières conseillères nationales. Siégeant de 1971 à 1975 à Berne, elle a été la première élue socialiste saint-galloise au Conseil national.

WERNER MARTIGNONI

Le politicien bernois de l'UDC Werner Martignoni est décédé début janvier à l'âge de 97 ans. Ancien conseiller d'Etat et conseiller national, il avait été candidat au Conseil fédéral. Au Conseil-exécutif bernois, il avait notamment eu à gérer les négociations sur la séparation des biens avec le nouveau canton du Jura.

CULTURE

BERNIE CONSTANTIN

Le chanteur valaisan Bernie Constantin est décédé le 2 janvier à l'âge de 77 ans. Le rockeur s'est fait connaître du grand public dans les années 80 avec les chansons Switzerland Reggae et Lola Berlingo, vendues chacune à plus de 200'000 exemplaires. Surnommé l'Iguane des Alpes, Bernie Constantin a sorti au total plus de 15 disques. Son dernier album, intitulé Easy Bang Bang, est paru en 2016.

ANDRE DUCRET

Le chef de choeur et compositeur fribourgeois André Ducret s'est le 1er février dans sa 80e année. Il avait notamment fondé le Choeur des XVI et dirigé durant une trentaine d'années le Choeur Saint-Michel de Fribourg. Il a composé plus de 500 pièces. Il avait remporté un Prix suisse de la culture en 2020.

PIERRE MARIETAN

Le compositeur valaisan Pierre Mariétan est décédé le 23 mars à Paris, dans sa 90e année. Avec ses près de 300 oeuvres, il était l'un des compositeurs suisses les plus prolifiques de sa génération. Lauréat du Prix culturel de l’Etat du Valais en 1999, Pierre Mariétan a déposé ses riches archives manuscrites et sonores à la Médiathèque Valais en 2006.

FRANCOIS PANTILLON

Le chef d'orchestre et compositeur François Pantillon s'est éteint le 14 février à l'âge de 97 ans. Né à La Chaux-de-Fonds (NE) en 1928 et issu d'une famille de musiciens, il s'était établi dans le canton de Fribourg en 1970. Il avait composé des chants populaires, mais aussi des oratorios et un opéra, «Die Richterin», créé en 1991 à Berne. En 1998, le Neuchâtelois avait fait don de ses partitions manuscrites à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg.

TED ROBERT

Robert Gurtner, alias Ted Robert, est mort le 3 septembre. Le chansonnier, âgé de 81 ans, avait été candidat à plusieurs reprises au Conseil d'Etat vaudois sous la bannière «Avenir et sécurité». Initialement laitier-fromager, Robert Gurtner, né en 1943, se lance dans la chanson dès les années 1960 sous le pseudonyme de Ted Robert. Accompagné de chanteuses, il a écumé les marchés dans son bus, reprenant des titres connus ou interprétant ses propres compositions. Le chansonnier connaît un certain succès dans les années 1970 et 1980. Il obtient notamment un disque de platine pour sa chanson «La vie au soleil».

SCIENCES

CHARLES KLEIBER

L'ancien secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche Charles Kleiber est mort le 14 janvier à l'âge de 82 ans. Cet architecte de formation et docteur en économie de la santé, né à Moutier, avait aussi dirigé le CHUV à Lausanne de 1990 à 1997. Il habitait à Lausanne.

CRIMINALITÉ

WERNER FERRARI

L'assassin d'enfants Werner Ferrari a succombé le 12 décembre à une longue maladie au pénitencier de Lenzburg (AG). Il avait 78 ans. Il avait tué un enfant de 10 ans en 1971 à Reinach (BL), mais avait été remis en liberté huit ans plus tard. En 1995, il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de cinq enfants. Il sera blanchi d'un de ces crimes en 2007.

ECONOMIE

JEAN-PIERRE KRATZER

Jean-Pierre Kratzer, fondateur et ancien directeur de l'Institut équestre national d'Avenches (IENA) dans le canton de Vaud, est décédé le 21 février à l'âge de 75 ans. Il avait également présidé la fondation Avenches Opéra et dirigé le siège régional lausannois de Credit Suisse.

BEAT PERREN

Le fondateur d'Air Zermatt, Beat Perren, est décédé le 29 juillet à 95 ans. L'ancien pharmacien à Zermatt (VS) avait créé cette compagnie d'hélicoptères en 1968. Il en avait passé les commandes à son fils Philipp, à l'occasion des 50 ans de la société.

WALTER FUST

L'entrepreneur Walter Fust est décédé le 4 février à l'âge de 83 ans. Il était surtout connu pour la célèbre chaîne d'appareils électroménagers et d'électronique grand public à qui il a donné son nom. Cet investisseur a également apposé sa marque dans d'autres secteurs, comme la construction de machines ou l'immobilier.

EUGEN KÄGI

L'entrepreneur st-gallois Eugen Kägi est décédé le 13 février à 96 ans. Avec ses deux frères, il a dirigé l'entreprise Kägi, fondée en 1934 par son père à Lichtensteig (SG). Elle fabrique notamment les gaufrettes chocolatées Kägi-fret qui connaissent un succès international.

JULES KYBURZ

L’ancien patron de Migros Jules Kyburz est décédé le 21 décembre à l’âge de 93 ans. Président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros entre 1984 et 1991, l'Argovien avait été l’un des artisans de l’expansion du groupe. A 21 ans, il était devenu à Bâle le plus jeune directeur de magasin de Suisse.

SPORT

ANDRÉ BOSSON

Le 23 avril, le football genevois et romand pleure l’un de ses joueurs les plus emblématiques. International à quatre reprises, André Bosson s’est éteint à l’âge de 83 ans. Découvert à Etoile Carouge où il fut titulaire à 15 ans déjà, André Bosson a ensuite porté les couleurs du Servette FC, du FC Sion et du Lausanne-Sport. En 1971, il fut le capitaine des Grenats lors de la victoire en finale de la Coupe de Suisse face au FC Lugano.

JEAN-PIERRE EGGER: L'athlète et entraîneur Jean-Pierre Egger est mort le 29 juillet. Neuf fois champion suisse du lancer du poids, il est le premier Suisse à franchir la limite des 20 mètres. Il est également trois fois champion suisse du lancer du disque. Il a participé aux JO d'été de 1976 et de 1980.

ALBERT BONNY

Le 12 novembre, le Lausanne-Sport pleure le décès d'Albert Bonny. L'Yverdonnois est mort à l'âge de 80 ans. Cet ailier faisait partie de l'équipe du LS, sacrée championne de Suisse en 1964/65, année du septième et dernier titre national du club. Il a aussi porté les couleurs de Neuchâtel Xamax.

CHARLY BÜHLER

En mars, la boxe suisse a perdu l'une de ses plus fameuses figures: Charly Bühler est mort à Tours (F) à l'âge de 93 ans. Il avait été un entraîneur charismatique pendant plusieurs décennies. Charly Bühler a été le chef de l'Athletic Boxclub Berne (ABCB) pendant presque un demi-siècle, de 1955 à 2001. A cette période, si un boxeur suisse voulait avoir du succès, il devait travailler avec lui.

SVEN HOTZ

L'ancien président du FC Zurich Sven Hotz est décédé le 7 décembre à l'âge de 96 ans. Il avait été élu président du FCZ en 1986 et s'était retiré 20 ans plus tard. Durant son mandat, il a fêté avec le club deux victoires en Coupe de Suisse ainsi qu'un titre de champion, en 2006.

WERNER LEIMGRUBER

Le joueur de légende du FC Zurich Werner Leimgruber est mort le 2 janvier à l'âge de 90 ans. Il avait disputé 395 matches avec le FCZ entre 1954 et 1970, inscrivant 91 buts. Werner Leimgruber a été sélectionné à dix reprises en équipe de Suisse.