Bernie Constantin est décédé à l'âge de 77 ans (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le chanteur valaisan Bernie Constantin est décédé ce jeudi à l'âge de 77 ans. Le fils du musicien, Jessie Kobel, a annoncé le décès de son père jeudi sur les réseaux sociaux. L'information a rapidement été reprise par plusieurs médias romands.

Surnommé l'Iguane des Alpes, Bernie Constantin est victime d'un AVC en 2013. Il remonte sur scène en 2016.

Le rockeur s'est fait connaitre du grand public dans les années 80 avec les chansons Switzerland Reggae et Lola Berlingot, vendues chacune à plus de 200'000 exemplaires. Bernie Constantin a sorti au total plus de 15 disques. Son dernier album, intitulé Easy Bang Bang, est paru en 2016.