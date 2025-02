Le fondateur de la célèbre chaîne de magasins Fust est décédé à 83 ans

L'investisseur et milliardaire Walter Fust est décédé mardi à l'âge de 83 ans après une courte maladie. (archives) Photo: www.gataric-fotografie.ch

Patrik Berger (avec ATS)

L'investisseur et milliardaire Walter Fust est décédé mardi à l'âge de 83 ans après une courte maladie. Cet ingénieur diplômé de l'EPFZ était le fondateur de la chaîne de magasins d'élécrto-ménager Fust, qu'il a finalement vendu au groupe Coop en 2007, alors qu'aucun de ses trois enfants ne souhaitait reprendre l'entreprise.

Walter Fust a fondé l'entreprise en 1966, au sortir d'une carrière de pilote d'hélicoptère, et a ouvert sa première succursale à Berne. Alors qu'il disposait de seulement deux employés à l'origine, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs dès la première année. Une deuxième succursale a ouvert à Olten, dans le canton de Soleure, en 1967.

Les machines à laver, les lave-vaisselle et les appareils de cuisine de «l'ingénieur diplômé», comme on aimait à le surnommer, sont rapidement devenus incontournables. Walter Fust a ainsi remporté son premier million à même pas trente ans. Une ascension fulgurante rendue possible par l'explosion marché des appareils électroniques dans les années 1970.

Jelmoli et Starrag Tornos

Walter Fust était également investisseur de talent. Il a ainsi été l'actionnaire majoritaire de Jelmoli de 1996 à 2004. Dernièrement, il s'était engagé auprès du constructeur de machines Starrag Tornos, dont il possédait 52,1% des actions. Il était en outre le vice-président du conseil d'administration de l'entreprise, une fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort.

Son activité chez Starrag Tornos était l'expression de sa passion pour l'industrie de la machine-outil pour la place économique suisse, indique le communiqué de la famille, diffusé par l'entreprise. Dans le communiqué, les héritiers de Walter Fust expriment «leur entière confiance» à l'actuel président du conseil d'administration de Starrag Tornos, Michael Hauser. Celui-ci a été pendant de nombreuses années le confident le plus proche de Walter Fust.

1,5 milliard de francs

Michael Hauser conduira le groupe en perpétuant l'esprit de son prédécesseur. La part que détenait Walter Fust dans Starrag Tornos restera en possession de la famille, souligné le constructeur de machines dans son communiqué. Les héritiers de Walter Fust s'engagent, eux, à ce que cette participation reste pleinement celle de la famille. Le magazine économique «Bilanz» estimait dernièrement la fortune de Fust à une fourchette de 1 à 1,5 milliard de francs.