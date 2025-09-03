Le chansonnier vaudois Ted Robert est décédé

Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Le chansonnier vaudois Robert Gurtner, alias Ted Robert, est décédé ce mercredi à l'hôpital d'Orbe, informe la RTS. Malade du foie, le trublion – et ancien candidat au conseil d'Etat – avait 81 ans.

Le chansonnier vaudois Ted Robert a animé l'actualité à son époque, pour ses chansons mais pas seulement. Photo: Capture d'écran / YouTube

Il y a des personnages qui marquent leur époque. Et le canton de Vaud a eu Ted Robert. Amoureux des bons mots, le trublion de la chanson romande – et ancien candidat au conseil d'Etat vaudois – a passé l'arme à gauche ce mercredi 3 septembre, dévoile la RTS.

Celui-ci venait d'entrer à l'hôpital d'Orbe (VD) «en raison d'une maladie du foie foudroyante», a informé la famille de l'auteur-compositeur de 81 ans. Dans les années 1960, Robert Gurtner (de son vrai nom) passe du métier de laitier-fromager à celui d'auteur-compositeur itinérant. Avant de connaître un certain succès durant les deux décennies suivantes, côtoyant des Alain Morisod et autres Michel Drucker.

Sa courte carrière dans le cinéma s'est surtout démarqué lorsque la commune de Bofflens (VD) s'est, selon certains, ruinée en lui prêtant de l'argent pour son film American sosie (1986). Il a fini par s'engager dans la course à des responsabilités politiques, sous le parti «Avenir et sécurité». «Du papet vaudois pour tous!» a été l'un de ses slogans, rappelle lematin.ch.

Ted Robert a notamment participé à plusieurs élections au Conseil d'Etat vaudois. Et ce jusqu'en 2011, où il était candidat à la Municipalité de Lausanne. Il s'est fait remarquer pour ses sorties anti-diversité, par exemple contre les Transports publics lausannois. Le personnage, excentrique et parfois graveleux, en a inspiré d'autres parmi les humoristes romands.