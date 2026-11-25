L'Union suisse des paysans refuse de soutenir le référendum contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Le Parlement a alloué 517 millions de francs sur six ans pour compenser ses impacts sur l'agriculture suisse.

Les paysans suisses lâchent le référendum contre le Mercosur

Les paysans suisses lâchent le référendum contre le Mercosur

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union suisse des paysans (USP) ne soutient pas le référendum contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, a décidé la faîtière mercredi lors de son assemblée des délégués. Le Parlement a débloqué 517 millions de francs sur six ans pour compenser les effets néfastes du traité sur l'agriculture suisse.

Par ailleurs, l'évolution des finances fédérales suscite «de vives inquiétudes», a ajouté l'USP. Il est inacceptable que le Conseil fédéral envisage de réduire de près de 100 millions la somme allouée à l'agriculture en 2027 et de diminuer massivement l'enveloppe budgétaire pour les années 2030 à 2033.

Les mesures d'économies prévues ne feraient qu'accentuer la pression économique déjà forte qui pèse sur les familles paysannes, souligne la faîtière. Elle appelle donc le Parlement à corriger les «coupes budgétaires injustifiées» du Conseil fédéral.

L'USP veut promouvoir les femmes

Par ailleurs, l’Union suisse des paysans souhaite promouvoir la présence des femmes à la tête des exploitations agricoles. L'assemblée des délégués a adopté une déclaration visant à accroître la proportion de femmes au sein des instances de l'USP.

Cette initiative, et plus précisément cette déclaration, a été motivée par l’Année internationale des agricultrices des Nations unies, qui est en cours, explique l'USP. Cette dernière souhaite encourager les cheffes d’exploitation à s’impliquer dans la défense des intérêts et à assumer des responsabilités au sein des organisations agricoles.

Des événements de mise en réseau organisés en Suisse alémanique et en Suisse romande ont permis de répondre de manière ciblée aux besoins des cheffes d’exploitation, précise la faîtière. Un groupe de travail va élaborer des mesures visant à augmenter la proportion de femmes et les présentera lors de la prochaine assemblée des délégués. Cet objectif n’a toutefois pas encore été atteint. Lors d’élections partielles pour remplacer cinq membres du comité mercredi, uniquement des hommes ont été élus.