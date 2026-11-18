En Suisse, on a nos habitudes quand il s’agit de choisir un mot de passe. Les suites de chiffres et le bon vieux «admin» ont toujours la cote. Mais on sait aussi surprendre. Le numéro un du classement suisse de NordPass, un service qui permet de générer et de stocker ses mots de passe, cette année ne figurait même pas dans le top 20 en 2025.
Toujours numéro un mondial, «123456» doit se contenter de la deuxième place en Suisse, derrière «feurio». Le mot signifie «Au feu!». C’est un ancien cri d’alarme allemand qu’on lançait pour signaler un incendie. Vu l’endroit où NordPass l’a retrouvé, il n’a rien perdu de son utilité. NordPass s’est aussi intéressé à la façon dont la pop culture se glisse dans nos mots de passe. Le nom de votre groupe ou de votre série préférée est facile à retenir. Le problème, c’est qu’il est aussi facile à deviner.
Le classement repose sur des fuites de données publiques et les référentiels du darkweb entre septembre 2025 et septembre 2026. Si vous reconnaissez votre mot de passe dans la liste, c’est le moment de le changer. Et non, ajouter «123» à la fin ne compte pas comme une solution infaillible.
Top20 Suisse
Derrière «feurio» et «123456», on trouve d’autres suites de chiffres, mais aussi «reggae1928» en cinquième position et «Salut123_» juste derrière. A la neuvième place, le subversif «Fuckof#1» n’est finalement pas aussi original qu’il en a l’air. En douzième position, on retrouve «password», soit… «mot de passe» en anglais. Et à la 18e place, «123Pokemongo» réconcilie les fans de Pokémon et les gens qui comptent jusqu’à trois.
|Top 15 des mots de passe les plus courants en Suisse
|1. feurio
|2. 123456
|3. tretre33
|4. admin
|5. reggae1928
|6. Salut123_
|7. 123456789
|8. emperor10
|9. Fuckof#1
|10. freiheit1
|11. 12345678
|12. password
|13. 1234
|14. 12345
|15. predator
Dans les données mondiales, les mots de passe retrouvés par NordPass piochent dans plusieurs décennies de pop culture. Le metal et le cinéma d’avant les années 2000 ont laissé des traces, de «metallica» à «Rambo017». Parmi les références aux années 2000, on retrouve des séries d’animation japonaises et des jeux vidéo, avec «Narutofoda2», «Bleach15» et «kingdomhearts3». Puis viennent les clins d’œil aux années 2010, comme «minecraft» ou «Templerun303».
On retrouve aussi des clins d’œil aux réseaux sociaux et aux messageries, comme «insta124» et «telegram». Les stars du foot ont également inspiré des mots de passe, dont «Lewandowski1234!» et «neymar10».
La culture internet prend le dessus
Parmi les références aux années 2020, NordPass a repéré «skibiditoilet». Vous ne savez pas ce que c’est? C’est peut-être tant mieux. Pour les plus curieux, c’est une série YouTube dans laquelle des toilettes à tête humaine affrontent des personnages à tête de caméra. N’en demandez pas plus.
Le classement garde aussi une trace moins réjouissante de la décennie. La pandémie a inspiré des mots de passe comme «Covid@19» et «corona2020».
«Les mots de passe inspirés de la culture pop nous rappellent que ce que l’on aime nous rend prévisibles. Les pirates n’ont pas besoin de vous connaître personnellement: il leur suffit de connaître vos centres d’intérêt», prévient Karolis Arbaciauskas, responsable produit chez NordPass. Il prend l’exemple du nom d’un groupe préféré associé à une année de naissance. Un mot de passe facile à retenir, mais qui pourrait, selon lui, être déchiffré «en moins d’une seconde».
Pour mieux protéger vos comptes, NordPass recommande un mot de passe différent pour chacun. Privilégiez une combinaison aléatoire d’au moins 14 caractères, avec des lettres, des chiffres et des symboles, ou une phrase de passe composée de mots choisis au hasard.
Un gestionnaire de mots de passe peut les générer, les stocker et repérer ceux qui sont faibles ou réutilisés. Pensez aussi à activer la double authentification. Si votre mot de passe est compromis, il ne suffira pas à lui seul pour accéder à votre compte.
Pour mieux protéger vos comptes, NordPass recommande un mot de passe différent pour chacun. Privilégiez une combinaison aléatoire d’au moins 14 caractères, avec des lettres, des chiffres et des symboles, ou une phrase de passe composée de mots choisis au hasard.
Un gestionnaire de mots de passe peut les générer, les stocker et repérer ceux qui sont faibles ou réutilisés. Pensez aussi à activer la double authentification. Si votre mot de passe est compromis, il ne suffira pas à lui seul pour accéder à votre compte.