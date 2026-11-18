Absent du top 20 suisse l’an dernier, un ancien cri d’alarme arrive en tête du classement 2026 de NordPass. Dans les fuites de données analysées à travers le monde, on retrouve aussi des références parfois loufoque à la pop culture.

«123456» est le mot de passe le plus courant au monde, mais pas en Suisse

«123456» est le mot de passe le plus courant au monde, mais pas en Suisse

Solène Monney Journaliste Blick

En Suisse, on a nos habitudes quand il s’agit de choisir un mot de passe. Les suites de chiffres et le bon vieux «admin» ont toujours la cote. Mais on sait aussi surprendre. Le numéro un du classement suisse de NordPass, un service qui permet de générer et de stocker ses mots de passe, cette année ne figurait même pas dans le top 20 en 2025.

Toujours numéro un mondial, «123456» doit se contenter de la deuxième place en Suisse, derrière «feurio». Le mot signifie «Au feu!». C’est un ancien cri d’alarme allemand qu’on lançait pour signaler un incendie. Vu l’endroit où NordPass l’a retrouvé, il n’a rien perdu de son utilité. NordPass s’est aussi intéressé à la façon dont la pop culture se glisse dans nos mots de passe. Le nom de votre groupe ou de votre série préférée est facile à retenir. Le problème, c’est qu’il est aussi facile à deviner.

Le classement repose sur des fuites de données publiques et les référentiels du darkweb entre septembre 2025 et septembre 2026. Si vous reconnaissez votre mot de passe dans la liste, c’est le moment de le changer. Et non, ajouter «123» à la fin ne compte pas comme une solution infaillible.

Top20 Suisse

Derrière «feurio» et «123456», on trouve d’autres suites de chiffres, mais aussi «reggae1928» en cinquième position et «Salut123_» juste derrière. A la neuvième place, le subversif «Fuckof#1» n’est finalement pas aussi original qu’il en a l’air. En douzième position, on retrouve «password», soit… «mot de passe» en anglais. Et à la 18e place, «123Pokemongo» réconcilie les fans de Pokémon et les gens qui comptent jusqu’à trois.

Top 15 des mots de passe les plus courants en Suisse 1. feurio 2. 123456 3. tretre33 4. admin 5. reggae1928 6. Salut123_ 7. 123456789 8. emperor10 9. Fuckof#1 10. freiheit1 11. 12345678 12. password 13. 1234 14. 12345 15. predator

Dans les données mondiales, les mots de passe retrouvés par NordPass piochent dans plusieurs décennies de pop culture. Le metal et le cinéma d’avant les années 2000 ont laissé des traces, de «metallica» à «Rambo017». Parmi les références aux années 2000, on retrouve des séries d’animation japonaises et des jeux vidéo, avec «Narutofoda2», «Bleach15» et «kingdomhearts3». Puis viennent les clins d’œil aux années 2010, comme «minecraft» ou «Templerun303».

On retrouve aussi des clins d’œil aux réseaux sociaux et aux messageries, comme «insta124» et «telegram». Les stars du foot ont également inspiré des mots de passe, dont «Lewandowski1234!» et «neymar10».

La culture internet prend le dessus

Parmi les références aux années 2020, NordPass a repéré «skibiditoilet». Vous ne savez pas ce que c’est? C’est peut-être tant mieux. Pour les plus curieux, c’est une série YouTube dans laquelle des toilettes à tête humaine affrontent des personnages à tête de caméra. N’en demandez pas plus.

Le classement garde aussi une trace moins réjouissante de la décennie. La pandémie a inspiré des mots de passe comme «Covid@19» et «corona2020».

«Les mots de passe inspirés de la culture pop nous rappellent que ce que l’on aime nous rend prévisibles. Les pirates n’ont pas besoin de vous connaître personnellement: il leur suffit de connaître vos centres d’intérêt», prévient Karolis Arbaciauskas, responsable produit chez NordPass. Il prend l’exemple du nom d’un groupe préféré associé à une année de naissance. Un mot de passe facile à retenir, mais qui pourrait, selon lui, être déchiffré «en moins d’une seconde».