Les Jeunes UDC Suisse ont exclu dix membres de la section lucernoise pour une infiltration supposée par Junge Tat. Le président local, Joel Bucher, conteste fermement et critique un manque de preuves.

Les Jeunes UDC de Lucerne nient toute infiltration par Junge Tat

Les Jeunes UDC de Lucerne nient toute infiltration par Junge Tat

En bref Les Jeunes UDC de Lucerne contestent l'exclusion de dix membres décidée mardi par la direction nationale, qui les accuse d'avoir été infiltrés par le groupe d'extrême droite Junge Tat. La section lucernoise envisage une action en justice contre cette décision.

Le président Joel Bucher nie toute appartenance des exclus à Junge Tat et critique l'absence de preuves, qualifiant le comportement du président national Nils Fiechter d'«inadmissible». Un cas de double affiliation aurait été traité en interne début novembre.

La direction nationale des Jeunes UDC a déclaré que l'exclusion visait à préparer les élections de 2027 «avec un regard neuf». Les membres exclus sont également interdits d'adhésion à d'autres sections du parti.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Jeunes UDC de Lucerne rejettent les accusations faisant étant d'une infiltration de la section par le mouvement d'extrême droite Junge Tat. Après l'exclusion de dix de ses membres par les Jeunes UDC Suisse, la section lucernoise envisage une action en justice.

«Ni moi ni les neuf autres personnes concernées par ces exclusions ne sommes ou n'avons jamais été membres de Junge Tat», affirme le président des Jeunes UDC de Lucerne Joel Bucher dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Aucune «preuve à l'appui de ces graves accusations» n'a été présentée, assure-t-il, soulignant que les exclus n'ont pas été entendus par le parti mère. Il qualifie le comportement du président des Jeunes UDC Suisse, Nils Fiechter, d'«inadmissible», précisant que la section cantonale examine la possibilité d'engager des poursuites judiciaires à son encontre.

La direction des Jeunes UDC Suisse a décidé mardi à l'unanimité d'exclure dix de ses membres, affirmant que Junge Tat avait «orchestré et mené à bien une infiltration ciblée au sein de la section cantonale de Lucerne». Elle leur a interdit également d'adhérer à d'autres sections des Jeunes UDC.

Exclusions pas acceptées

«Nous ne tolérerons pas qu'une section des Jeunes UDC soit infiltrée par une organisation tierce étrangère au parti», a justifié Nils Fiechter. Il estimait que l'exclusion de dix membres allait permettre d'aborder les élections cantonales et nationales de 2027 «avec un regard neuf et sans aucun antécédent».

Dans un premier communiqué, les Jeunes UDC de Lucerne avaient fait savoir qu'ils n'acceptaient pas ces exclusions. Ils affirmaient que la section cantonale constitue une association juridiquement autonome, ce qui donne la compétence en matière d'exclusion au comité cantonal.

Joel Bucher indique dans le communiqué de vendredi avoir eu connaissance au début novembre d'une double affiliation aux Jeunes UDC de Lucerne et à Junge Tat. Ce membre aurait immédiatement quitté le parti sur sa demande, assure-t-il. Il mentionne également un membre de la section ayant amené un Junge Tat à l'assemblée des délégués des Jeunes UDC.