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14 cas entre août et octobre
Les cas de listériose augmentent en Suisse et inquiètent

Quatorze cas de listériose, dont un mortel, ont été recensés en Suisse entre août et octobre. L’OFSP enquête sur un lien potentiel avec des fromages rappelés par deux fromageries de Suisse orientale.
Publié: il y a 8 minutes
L’OFSP enquête sur un lien potentiel avec des fromages rappelés par deux fromageries de Suisse orientale. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock

En bref

  • L'OFSP signale une recrudescence de listériose avec 14 cas entre août et octobre en Suisse. Une personne est décédée et la plupart des malades ont été hospitalisés
  • Un lien possible entre ces cas et un rappel de fromages à pâte molle de Strähl Käse AG et Eberle Spezialitäten AG est en cours d’analyse, selon l’OFSP
  • 55 cas de listériose ont été recensés en Suisse en 2025, selon les données de l'OFSP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) constate actuellement une recrudescence des cas de listériose. Entre fin août et fin octobre, il a recensé quatorze cas. La plupart des personnes touchées ont dû être hospitalisées et l'une d'entre elles est décédée.

Pour des raisons de protection de la vie privée, l'OFSP ne fournit pas davantage d'informations, a déclaré vendredi un porte-parole à Keystone-ATS. Les journaux de CH-Media ont fait état vendredi de cette recrudescence de listériose. L'OFSP précise que 55 cas ont été recensés au cours de l’année dernière.

La listériose est une maladie infectieuse d’origine bactérienne. Elle est causée par des listérias, des bactéries couramment présentes dans la nature. Chez les personnes dont le système immunitaire est intact, la maladie ne se manifeste que rarement et s’accompagne alors de symptômes grippaux, de vomissements ou de diarrhées.

Les personnes dont le système immunitaire est en revanche affaibli, les femmes enceintes, les nouveau-nés et les personnes âgées sont particulièrement exposés au risque de listériose.

«Lien possible» avec un rappel

Le 3 novembre, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires avait mis en garde contre la consommation de divers fromages à pâte molle provenant de deux entreprises de Suisse orientale. Les deux fromageries concernées, Strähl Käse AG et Eberle Spezialitäten AG, ont par la suite retiré les produits concernés du marché et lancé un rappel.

L'OFSP ajoute vendredi qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de cas pour lesquels il existerait un lien éventuel avec le rappel. Des analyses ont montré un lien possible, mais il convient d'attendre d'autres résultats.

L’entreprise Strähl Käse AG a également annoncé vendredi que les analyses de la souche de Listeria détectée dans ses locaux montraient un lien possible avec des cas de maladie. Cette découverte a été un choc pour l’entreprise, écrit-elle. La fromagerie travaille en étroite collaboration avec les services spécialisés et les autorités compétentes afin de clarifier les faits.

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