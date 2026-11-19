Face aux lacunes en allemand en Suisse romande, les cantons latins ont présenté jeudi un plan ambitieux. Enseignement, échanges, formation: trois axes pour promouvoir la compréhension entre régions linguistiques et l'unité nationale.

En bref Les cantons latins ont lancé un plan jeudi pour améliorer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale dès l'école primaire et renforcer les échanges entre régions linguistiques. Ce projet a été présenté lors de la Semaine nationale des échanges sous la direction de Frédéric Borloz, président de la CIIP, à Lausanne

Le plan s'articule autour de trois axes: améliorer les moyens pédagogiques, renforcer la formation des enseignants et développer les échanges entre élèves et enseignants. Une plateforme nommée REPERIO facilitera l'accès aux ressources éducatives

Le Conseil fédéral a présenté un projet de loi pour réagir aux décisions de certains cantons alémaniques de retarder l'enseignement du français. Il propose deux variantes, dont l'une impose l'enseignement d'une langue nationale dès le primaire et jusqu'au secondaire I

ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons latins ont lancé jeudi un plan d'action pour renforcer l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès l'école primaire et pour favoriser les liens entre régions linguistiques. Ils veulent en améliorer concrètement les conditions et encourager les partenariats entre cantons des deux côtés de la Sarine.

A l'occasion de la Semaine nationale des échanges, les conseillères et conseillers d'Etat des cantons latins se sont rendu jeudi chez leurs homologues alémaniques partenaires dans différents cantons. Ils ont participé le matin à distance à une conférence de presse organisée à Lausanne, sous l'égide du président de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), le ministre vaudois Frédéric Borloz.

«Les résultats de l'apprentissage de l'allemand ne sont pas satisfaisants en Suisse romande», a-t-il affirmé. «Le plan est une réponse au vif débat sur l'apprentissage d'une deuxième langue nationale, afin de le rendre plus performant et vivant», a-t-il souligné. «Les mots de nos langues nationales nous permettent de partager nos histoires, nos vies et nos sentiments et donc à mieux nous comprendre, nous connaître, nous apprécier et vivre ensemble», a-t-il ajouté.

«Depuis plus de vingt ans, les cantons latins défendent le principe selon lequel une deuxième langue nationale et l'anglais doivent être enseignés dès l'école primaire. Ils entendent conserver ce modèle, convaincus que l'apprentissage d'une langue nationale contribue directement à la cohésion du pays, à la compréhension entre les régions linguistiques et à l'ouverture culturelle des élèves», ont résumé les membres de la CIIP. «Cette priorité répond également aux réalités de la formation et du monde professionnel. Dans un pays où les parcours d'études, les mobilités professionnelles et les échanges économiques dépassent largement les frontières linguistiques, la maîtrise d'une deuxième langue nationale est un impératif commercial et constitue un atout concret pour les jeunes», a insisté M. Borloz.

Trois leviers principaux

Le plan est décliné en trois axes prioritaires. Le premier concerne les moyens d'enseignement, les ressources et les pratiques pédagogiques. Les prochains moyens d'enseignement romands d'allemand devront rendre la langue plus vivante, plus accessible et plus proche des situations réelles de communication. Ils renforceront notamment l'oralité, la différenciation, l'approche actionnelle, l'ancrage suisse, la sensibilisation aux dialectes et l'intégration des possibilités offertes par les technologies numériques, a expliqué en substance Gwendoline Lovey, directrice de publication.

La future plateforme REPERIO contribuera, de son côté, à rendre plus visibles et plus accessibles les ressources pédagogiques et les pratiques existantes. Le deuxième axe vise la formation du corps enseignant. Les cantons latins souhaitent porter au niveau de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) une position commune pour harmoniser davantage les exigences en langue seconde dans les formations initiales.

Il s'agit notamment de clarifier les compétences linguistiques attendues, de renforcer la place de la didactique des langues et de développer les possibilités d'immersion ou de stages pratiques dans une autre région linguistique. La formation continue devra également être mieux structurée pour accompagner durablement les pratiques professionnelles, selon Mme Lovey.

Le troisième axe vise à développer les échanges, la mobilité et leur visibilité. Les cantons romands souhaitent renforcer les projets d'échanges entre élèves, enseignantes et enseignants, cadres scolaires et institutions, en partenariat avec les cantons alémaniques et le canton du Tessin. Ils entendent aussi lever les freins administratifs et financiers qui limitent encore certains séjours, notamment les années linguistiques, conformément aux recommandations de la CDIP.

Projet de loi du Conseil fédéral

Jeudi, les tandems cantonaux Vaud-St-Gall, Valais-Nidwald, Fribourg-Berne, Neuchâtel-Soleure et Jura-Bâle-Campagne ont présenté leur collaboration, entre conventions et programmes existants, déclarations d'intention et partenariats à venir. «Nous voulons donner l'exemple et déclencher un mouvement national», s'est enthousiasmé Frédéric Borloz.

Pour rappel, le Conseil fédéral a aussi réagi à la décision de plusieurs cantons alémaniques de reporter l'enseignement du français au niveau secondaire, en proposant un projet de loi avec deux variantes. La première veut inscrire dans la loi sur les langues l'apprentissage de deux langues étrangères au primaire, soit une langue nationale et l'anglais, comme le prévoit le système HarmoS. La deuxième prévoit d'inscrire une exigence minimale dans la loi sur les langues. Soit l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire et jusqu'à la fin du niveau secondaire I.