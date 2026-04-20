Au menu de ce lundi 20 avril: les caisses maladie dépensent trop, l'accès au dossier de l'attentat de Munich refusé, la Suisse veut réduire sa dépendance à Microsoft, une célébration pour le début du printemps et, enfin, Gottéron reçoit Davos pour l'acte 2 de la finale.

Les caisses maladie gaspillent 40 millions de francs par an sur le dos des assurés

Les caisses maladie gaspillent 40 millions de francs par an sur le dos des assurés

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour la débuter en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 20 avril. On est parti:

1 Les caisses maladie dépensent 40 millions de francs de trop par an

Les caisses d'assurance maladie dépensent chaque année environ 40 millions de francs de trop aux frais des assurés, rapportent les journaux de Tamedia. En effet, les caisses ne réclament pas systématiquement les remises sur les médicaments, écrivent les journaux du groupe de presse en se référant à un catalogue de mesures d'économie de la Confédération pour le secteur de la santé. On estime ainsi que jusqu'à 20% des remises n'ont pas été réclamées depuis l'introduction de ces rabais. Cela est dû à des problèmes techniques. Le logiciel de facturation de la caisse ne sait pas sur quelles factures de médicaments elle peut exiger des remises. A partir de 2027, les factures sans code d'indication seront rejetées, a indiqué l'association des caisses-maladie Prio Swiss.

2 Le SRC refuse l'accès au dossier de l'attentat de Munich

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a refusé à la «Neue Zürcher Zeitung» l'accès aux dossiers relatifs à l'attentat des Jeux olympiques de 1972 à Munich. Il a expliqué qu'il allait garder le dossier «Abu Daud» sous clé jusqu'au 20 juillet 2073. L'homme est considéré comme le commanditaire de l'attentat. Le dossier contient des informations le concernant ainsi que sur les liens entre le groupe militant palestinien "Septembre noir" et Genève. La divulgation a été refusée d'une part pour protéger les sources. D'autre part, les personnes qui y sont mentionnées ont un intérêt privé majeur à ce que l'accès au dossier soit refusé. Ce sont des terroristes présumés qui doivent être protégés, rapporte la NZZ qui a déposé un recours. Une décision du Tribunal administratif fédéral est attendue.

3 La Confédération envisage de réduire sa dépendance à Microsoft

La Suisse pourrait réduire sa dépendance à Microsoft, selon la «NZZ am Sonntag». La Chancellerie fédérale dit étudier des alternatives, dont les logiciels libres, et une étude de faisabilité conclut que le remplacement serait possible, sans décision finale. L'enjeu est important: la Confédération dépense environ 30 millions de francs par an en licences Microsoft, avec un risque de hausse des coûts et de dépendance technologique. Ailleurs en Europe, plusieurs Etats avancent déjà vers l'open source: la France prévoit une transition progressive, et l'Allemagne a engagé des migrations vers des systèmes indépendants.

4 Zurich fête l’arrivée du printemps

Les Zurichois célèbrent lundi le traditionnel Sechseläuten pour marquer l'arrivée de la belle saison. Les corporations de métiers défilent l'après-midi à travers le centre-ville de la Cité de Zwingli avec les célébrités qu'elles ont invitées. Le canton des Grisons est l'hôte d'honneur des festivités cette année. Aux six coups de 18h00, le bûcher du bonhomme d'hiver Böögg sera allumé sur le Sechseläutenplatz pour dire au revoir à la saison froide. Plus il explosera rapidement, plus l'été sera beau, selon le mythe.

5 Les Dragons peuvent prendre l'avantage face à Davos

Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi pour le deuxième acte de la finale des play-off de National League (20h00). Après avoir remporté le premier match aux Grisons (3-2), les Dragons peuvent enfoncer le clou. La troupe de Roger Rönnberg a remporté ses derniers matches de play-off à domicile et elle pourra une nouvelle fois compter sur le soutien du bruyant public de Saint-Léonard. Une victoire de Davos remettrait en revanche les compteurs à zéro dans cette finale inédite.