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«Je suis pleine d'énergie et de joie»
La coprésidente du Parti socialiste, Mattea Meyer, est de retour au Palais fédéral

Après plusieurs mois de pause, Mattea Meyer reprend son rôle au Conseil national fin avril. Elle a tenu à souligner le soutien de son entourage et de son parti durant cette période.
Publié: 01:57 heures
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
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Après plusieurs mois de pause, Mattea Meyer reprend son rôle au Conseil national en tant que coprésidente du PS suisse.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Après une pause, Mattea Meyer reprend ses fonctions au Conseil national en tant que coprésidente du PS suisse. Elle participera à la session extraordinaire prévue à fin avril, a-t-elle indiqué aux journaux de Tamedia. «Je suis pleine d'énergie et de joie pour mon engagement politique», a déclaré la conseillère nationale zurichoise dans une interview publiée lundi. Elle choisit à nouveau de s'engager dans la vie politique.

Au cours des derniers mois, il y a eu des moments où elle ne savait pas si elle reviendrait un jour au Palais fédéral. Mattea Meyer a décrit cette période comme une des plus difficiles de sa vie. Ne pas savoir si l’ancien quotidien allait revenir, lui a fait peur. Aujourd’hui, elle est libérée de cette crainte.

Plaidoyer pour plus d’honnêteté

Fin novembre 2025, Mattea Meyer avait évoqué sur Instagram un «grand épuisement» et mis son travail entre parenthèses. Elle avait communiqué qu’elle tirait le frein d’urgence. «Avec le recul, je dois admettre qu'il était sans doute déjà trop tard.» Les tâches quotidiennes, comme répondre aux e-mails ou préparer les enfants le matin, lui avaient pris beaucoup d’énergie.

Il lui a fallu beaucoup de courage pour admettre qu’elle n’avait plus d’énergie. Elle a également eu du mal à rendre son cas public. «Si nous ne parlons pas de nos moments de faiblesse, on en vient à penser: Waouh, il y a ici à Berne des gens qui accomplissent des exploits surhumains», a déclaré Mattea Meyer. «Un peu plus d’honnêteté ou de bienveillance mutuelle ne font pas de mal.»

Aide professionnelle et soutien privé

Pendant son arrêt maladie à 100 %, elle a bénéficié d’une aide professionnelle. Elle souligne également le soutien de son entourage et de son parti.

La coprésidence avec Cédric Wermuth lui a permis de lâcher prise. Son entourage et son parti lui ont toujours dit qu'elle devait être patiente et prendre le temps nécessaire pour se rétablir. Interrogée par le groupe de presse Tamedia sur la leçon la plus précieuse qu’elle en ait tirée, Mattea Meyer a répondu: «Être plus patiente et plus sereine avec moi-même.»

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