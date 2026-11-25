Face à 21 risques majeurs, le Valais met en place une gestion intégrée pour renforcer la sécurité. Pandémies, pénuries d'électricité et séismes figurent parmi les menaces les plus préoccupantes.

En bref Le Canton du Valais a présenté, mercredi, sa nouvelle analyse des risques pour 2026, identifiant 21 dangers, dont les pandémies, tremblements de terre et pénuries d’électricité. Cette initiative vise à anticiper et mieux préparer le territoire face aux crises potentielles.

Les autorités mettent en avant trois risques majeurs: incidents informatiques et intempéries fréquents, pandémies et pénuries d’électricité à haut risque, et tremblements de terre aux conséquences potentiellement massives.

Une campagne de prévention pour les séismes débutera en 2027, accompagnée d’actions annuelles de sensibilisation. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de gestion intégrée des risques, renforçant la coordination entre les différents acteurs du Canton.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Etat du Valais a choisi de réviser son analyse cantonale des risques. Elle a identifié 21 dangers susceptibles d'affecter la population cantonale, de la pandémie à un tremblement de terre en passant par une pénurie d’électricité.

«Le Canton est confronté régulièrement à des événements de grande ampleur», a rappelé lors d'une conférence de presse, mercredi, Stéphane Ganzer, le conseiller d'Etat en charge du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport. «On ne peut pas prédire tous les drames, par contre, on sait qu'ils arrivent. Notre vision est d'anticiper au maximum les risques.» Une vision d'anticipation qui sera, désormais, également demandée aux communes.

«L'analyse cantonale des risques 2026 – la troisième après 2010 et 2019 – constitue une base pour orienter les priorités, soutenir la prise de décision et améliorer la préparation du Canton face aux dangers», résument les autorités cantonales.

Crainte d'un impact durable

Cette analyse est répartie en trois grands domaines: les dangers naturels, les dangers techniques et les dangers sociétaux. De manière générale, tous sont susceptibles d'avoir un impact durable sur tout ou partie de la population ou du territoire cantonal et d'entraîner une situation particulière ou extraordinaire.

L'évaluation du risque porte sur l'estimation de sa fréquence et sur l'ampleur des conséquences potentielles pour les personnes, l'environnement, l'économie et la société dans son ensemble. L'analyse tient compte de la récente analyse nationale sur la thématique des risques, des effets du changement climatique et de la dépendance accrue de notre société à l'énergie et aux technologies de l'information.

Davantage de coordination

L'analyse met en évidence trois principaux résultats: les incidents informatiques et les fortes intempéries forment les catégories de dangers les plus fréquents. Le risque d'une nouvelle pandémie, une pénurie d'électricité et l'afflux de personnes en quête de protection entrent dans la catégorie des dangers présentant le niveau de risque le plus élevé. Enfin, les tremblements de terre sont le type de danger présentant l'ampleur potentielle la plus élevée.

Une campagne sur cette ultime thématique d'actions de prévention débutera en 2027. Elle devra être suivie d’un rappel annuel auprès de la population, via des conférences publiques, des tables rondes, des exercices, dans le but d'adopter les bons gestes en cas de fort séisme.

Une organisation cantonale de la gestion intégrée des risques va voir le jour. Elle ne vise pas à créer de nouvelles structures, mais à intégrer, coordonner et valoriser les dispositifs existants au sein d'un cadre de gouvernance commun. Elle a pour but de favoriser les synergies entre les acteurs et les domaines de risques, d'améliorer la priorisation des mesures et de renforcer la cohérence de l'action cantonale. «On cherche à avoir une vision globale, ne plus travailler en silo», a conclu Marie-Claude Noth-Ecoeur, la cheffe du Service de la sécurité civile et militaire.