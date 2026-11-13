Le canton du Valais surveille de près le potentiel de pollution à Blatten après un éboulement en mai 2025. Malgré 150'000 litres de carburants impliqués, l'eau potable reste épargnée, affirme le Conseil d'Etat.

Le Valais rassure sur les risques de pollution à Blatten

Le Valais rassure sur les risques de pollution à Blatten

En bref Le Grand Conseil valaisan a débattu vendredi des risques de pollution des eaux à Blatten, liés à l'éboulement de mai 2025. Jusqu'à 150'000 litres de mazout et carburants se trouvaient sur place, mais aucune pollution de l'eau potable n'a été détectée selon le Conseil d'Etat.

Des citernes et carburants ont été en partie récupérés, et des barrières flottantes ont retenu une quantité non quantifiable. Le projet de remblayage du lac est en cours d'examen avec des mesures pour protéger les eaux.

Le canton surveille à long terme les eaux de surface et souterraines, malgré l'absence actuelle de pollution avérée à l'usine Lonza ou dans la nappe phréatique. Une étude doit encore définir les mesures pour limiter les risques résiduels.

ATS Agence télégraphique suisse

La question des risques de pollution des eaux à Blatten a été examinée vendredi au Grand Conseil valaisan, après le dépôt d'une question urgente des Vert-e-s. Le Conseil d'Etat a précisé les mesures d'assainissement et assuré que la pollution est toujours hautement surveillée.

Selon un rapport du Service valaisan de l'environnement, jusqu'à 150'000 litres de mazout et de carburants étaient présents dans les bâtiments, véhicules et machines au moment de l'éboulement de mai 2025. Ces quantités représentent un potentiel de pollution pour le lac formé après la catastrophe, l'usine Lonza et les eaux souterraines, les substances pouvant notamment atteindre la nappe phréatique.

Il n'y a toutefois pas de risque pour l'eau potable, aucune eau potable n'étant prélevée dans la nappe phréatique concernée, précise l'étude. «Dans ce contexte, comment le canton anticipe l'assainissement des eaux contaminées?», a demandé l'élue écologiste Carole Morisod, pointant en même temps qu'une demande d'autorisation pour le remblayage du lac a été déposée par la commune de Blatten.

«Un potentiel de pollution»

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a indiqué que les quantités de mazout et de carburants dont il est question dans l'étude «représentent un potentiel de pollution et non une quantité effectivement déversée dans l'environnement».

Plusieurs citernes et le mazout qu'elles contenaient ont pu être récupérées dans le cadre des travaux de remise en état réalisés jusqu'ici, a relevé Franz Ruppen, chef du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement. Une autre partie «plus difficilement quantifiable» a été récupérée après avoir été retenue par des barrières flottantes installées sur le lac. Le Gouvernement a également indiqué que la gestion du potentiel de pollution n'est pas la même selon les secteurs concernés.

Différentes zones

Dans la zone du lac concernée par le remblayage, les bâtiments ont été démontés «jusqu'à un niveau accessible» et «il n'est désormais plus prévu d'enlever davantage de matériaux ensevelis.» Le projet de remblayage, qui concerne plusieurs secteurs, est soumis à une autorisation de construire, a encore précisé le Gouvernement.

Déposé par la commune de Blatten, le dossier est actuellement à l'examen. «Dans ce cadre, le Service de l’environnement (SEN) évaluera les mesures nécessaires pour garantir la protection et la qualité des eaux, compte tenu notamment des polluants susceptibles de subsister sous les matériaux.»

Un dossier d'autorisation de construire a également été déposé pour la zone où le village sera reconstruit. Ici, «le principe consiste à réduire le potentiel de pollution partout où cela peut être réalisé de manière sûre et proportionnée, notamment en évacuant les déchets, citernes ou matériaux pollués accessibles.»

Là où cela n'est pas le cas, «des mesures appropriées devront permettre de maîtriser les risques résiduels et de garantir la protection des eaux ainsi que la sécurité de la future zone habitée.» Une étude portant sur ce point doit être établie. La commune est responsable de la mise en œuvre des mesures, tandis que le canton exerce la haute surveillance. «A ce jour, aucune pollution de la Lonza en aval du lac ou des eaux souterraines n'a été constatée», a assuré Franz Ruppen. Le suivi des eaux superficielles et souterraines sera maintenu à moyen et long terme.