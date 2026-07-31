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Records de chaleur
Les stations de montagne suisses tirent profit de la canicule

L'été 2026 bat des records de chaleur en Suisse, incitant les habitants à se réfugier en altitude. La montagne et l'Arc jurassien attirent davantage de visiteurs suisses, au détriment des musées et bains thermaux.
Publié: il y a 28 minutes
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Les températures élevées poussent les Suisses à prendre de l'altitude pour aller passer quelques jours de vacances au frais. Suisse Tourisme évoque une forme d'exode (temporaire) hors des villes et des régions de plaine, dû à la chaleur.

Cette tendance a été confirmée à Keystone-ATS par le Club alpin suisse (CAS). «Les épisodes de chaleur donnent envie de rechercher la fraîcheur en altitude. L'affluence en montagne et dans nos cabanes est en hausse», écrit-il.

Suisse Tourisme a interrogé des destinations de vacances dans toutes les régions linguistiques du pays afin d'évaluer l'impact de la météo sur la fréquentation et les réservations.

Les réservations de dernière minute et les séjours spontanés à la montagne ou au bord des lacs sont en augmentation, surtout parmi la clientèle suisse. C'est notamment le cas à Gstaad (BE), à Davos-Klosters ainsi qu'en Engadine (GR). Cette tendance ne concerne pas uniquement les Alpes: l'Arc jurassien, avec ses lacs, ses forêts et ses gorges, constate lui aussi un intérêt croissant.

Une situation différente pour la clientèle étrangère

En Engadine, la saison estivale a commencé plus tôt que d'habitude grâce aux conditions favorables. Le taux d'occupation est resté élevé de manière constante en juin, juillet et août. La région indique également que certains visiteurs prolongent spontanément leur séjour à cause de la chaleur. La majorité des touristes en Engadine viennent de Suisse et d'Allemagne, devant les Etats-Unis.

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La situation est toutefois différente pour la clientèle étrangère sur le plan des réservations spontanées. Ces voyageurs réservant généralement leurs vacances plus longtemps à l'avance, les changements de comportement sont moins marqués.

En raison de la guerre au Moyen-Orient, la Suisse accueille par ailleurs moins de visiteurs en provenance des Etats du Golfe et d'Asie. Selon une estimation, le nombre de touristes français et italiens est en revanche en augmentation.

Recul pour les musées et les bains thermaux

Toutes les régions et toutes les activités ne profitent toutefois pas de la manne touristique. Selon l'enquête, certains secteurs enregistrent même un recul de la demande. Argovie Tourisme constate par exemple un net ralentissement de la fréquentation des bains thermaux.

Gruyère Tourisme s'attend à une baisse du nombre de visiteurs au château de Gruyères, tandis que Fribourg Région fait état d'une diminution de la fréquentation des musées et des sites culturels.

Au Tessin, en revanche, la situation météorologique ne semble avoir aucune incidence. Bon an mal an, le canton est très prisé en raison de son charme «méditerranéen».

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