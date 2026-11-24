Le secteur des remontées mécaniques est en mouvement dans l'Oberland bernois. Avec le rachat prévu du téléphérique du Schilthorn par le groupe Jungfraubahn, deux acteurs majeurs du tourisme veulent unir leurs forces. Leur objectif: rendre la région encore plus attractive pour les touristes.

Le téléphérique mythique de James Bond en Suisse reçoit une offre XXL

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En bref Jungfraubahn propose 1800 francs par action et s'est déjà assuré 52,3% du capital

Le téléphérique du Schilthorn conserve sa marque et sa direction et continue d'exploiter lui-même ses installations

L'offre d'achat est valable du 26 novembre au 9 décembre, les autorités doivent encore donner leur accord

Bernadette Hogg

Coup de tonnerre dans l'Oberland bernois: la société Jungfraubahn Holding AG veut reprendre le téléphérique du Schilthorn à Mürren (BE). L'entreprise a soumis une offre en ce sens. Concrètement, le groupe Jungfraubahn est prêt à payer 1800 francs par action, comme l'indiquent les communiqués des deux remontées mécaniques.

L'opération est déjà bien avancée: en amont, de grands actionnaires du téléphérique du Schilthorn se sont engagés à vendre leurs parts, qui représentent au total 52,3%. La majorité des actions passerait ainsi aux Jungfraubahnen et à l'origine de cette opération se trouve la puissance financière de la plus grande entreprise Jungfraubahn. Le téléphérique du Schilthorn espère renforcer sa base financière grâce à ce rapprochement.

Le calendrier est serré

Dorénavant, les deux remontées mécaniques veulent se présenter ensemble et coordonner leurs offres pour mieux séduire les touristes internationaux dans la région de la Jungfrau. Mais le téléphérique du Schilthorn ne doit pas totalement disparaître pour autant. Selon les communiqués, sa propre marque et sa direction ancrée localement seront maintenues. L'entreprise continuera également d'exploiter elle-même ses installations.

Les personnes qui souhaitent vendre leurs actions du téléphérique du Schilthorn doivent agir rapidement. L'offre publique d'achat débutera jeudi et courra jusqu'au 9 décembre à 12h. Elle sera suivie d'un délai supplémentaire de six jours et demi de négoce. Une augmentation de capital doit suivre l'offre d'achat afin de renforcer la base financière du téléphérique du Schilthorn.

Le groupe Jungfraubahn a formulé une offre conséquente: le prix d'achat est supérieur de 500 francs au dernier cours du téléphérique du Schilthorn, celui de lundi. Ce dernier s'élevait à 1300 francs par action. Mais avant que l'opération ne soit définitivement conclue, les autorités doivent encore donner leur accord.