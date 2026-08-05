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Un bond spectaculaire!
Le succès des téléphériques booste le tourisme suisse

Juillet 2026 a été bénéfique pour les remontées mécaniques en Suisse, avec une hausse nationale de 7%. L'Oberland bernois a enregistré un bond spectaculaire de 24%, porté par la réouverture des installations du Schilthorn.
Publié: 11:41 heures
Juillet 2026 a été bénéfique pour les remontées mécaniques en Suisse, avec une hausse nationale de 7%.
Photo: Switzerland Tourism
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ATS Agence télégraphique suisse

Le mois de juillet confirme le bon début de saison pour les remontées mécaniques helvétiques. Sur l'ensemble de la Suisse, les premières entrées ont augmenté de 7% par rapport à l'année dernière. En cinq ans, ce nombre a augmenté de près d'un tiers.

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L'évolution au mois de juillet 2026 varie selon les régions, a indiqué mercredi l'association faîtière Remontées mécaniques suisses (RMS). L'Oberland bernois enregistre 24% de premiers passages en plus par rapport à l'année précédente, un résultat nettement supérieur à la moyenne nationale (+7%). Cette hausse peut s'expliquer grâce à la reprise de l'exploitation complète des installations du Schilthorn après des travaux, note RMS.

La Suisse centrale, le Valais et la Suisse orientale restent en dessous des résultats de l'an dernier (respectivement -2 et -3%). Les Alpes vaudoises et fribourgeoises, elles, ont vu leur nombre de passes diminuer de 10%, selon les chiffres de RMS.

Résultats supérieurs à la moyenne

Si l'on regarde les cinq dernières années, à l'échelle nationale, les premiers passages se situent 29% au-dessus de la moyenne des années 2021 à 2025. Ici encore, l'Oberland bernois se distingue, avec une progression de près de deux tiers. Seule la Suisse orientale demeure en dessous de la moyenne quinquennale (-11%), en raison notamment de l'interruption de l'exploitation du téléphérique du Säntis.

Face à ces chiffres, la branche se dit satisfaite: les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et ensoleillées ont favorisé une forte activité de loisirs et de voyage dans l'espace alpin, souligne RMS.

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