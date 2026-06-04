Au programme de ce jeudi 4 juin: Naps ne se produira pas dans le Jura, des emplois supprimés à la Poste, des feuilles de signatures disparues, la nouvelle Capitale culturelle de la Suisse et, enfin, l'imposition des couples mariés fait à nouveau débat au Parlement.

Sortez les parapluies, amis lecteurs: un déluge déferlera sur toute la Romandie ce matin. Malgré ce ciel maussade, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 4 juin. On est parti!

1 Le rappeur Naps ne se produira pas à Porrentruy

Le concert du rappeur français Naps, prévu samedi dans une discothèque de Porrentruy, a été annulé à la suite d’une vive polémique, rapportent «Le Quotidien jurassien» et la radio RFJ. L’artiste, condamné en première instance à sept ans de prison pour viol et actuellement en attente d’un procès en appel, devait se produire au Scred. Des formations politiques de gauche avaient dénoncé sa venue et appelé au boycott, estimant inacceptable qu’un artiste aussi lourdement accusé se produise devant un jeune public. Face aux critiques, la direction de l’établissement a renoncé à l’événement, affirmant ne pas vouloir alimenter la controverse. Le maire de Porrentruy a salué cette décision. La publication annonçant le concert a été retirée des réseaux sociaux. Naps s’était déjà produit dans la même salle en décembre dernier, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une procédure judiciaire.

2 La Poste coupe des emplois dans l'informatique

La Poste va supprimer une soixantaine d’emplois dans son secteur informatique en Suisse dans le cadre d’une réorientation de son système IT, révèle «Le Temps». Une vingtaine d’autres collaborateurs pourraient voir leur fonction ou leur lieu de travail modifiés. L’entreprise, qui compte environ 1500 postes dans l’informatique en Suisse, confirme cet ordre de grandeur et prévoit d’ouvrir une procédure de consultation à la mi-juin. La Poste affirme toutefois que l’extension envisagée de son site informatique au Portugal ne sera pas poursuivie. Selon elle, cette restructuration vise à simplifier son environnement informatique, réduire les coûts, accélérer les processus et exploiter l’intelligence artificielle de manière efficace. Le syndicat Syndicom critique vivement cette stratégie, notamment les précédentes délocalisations vers le Portugal, et réclame des mesures d’accompagnement, des formations, un plan social ainsi qu’un réexamen des structures de direction.

3 Disparition de signatures, une plainte pénale déposée

Le comité de l’initiative «Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés» va déposer une plainte pénale à la suite de la disparition de feuilles de signatures, selon Tamedia. On ignore si ces feuilles ont été perdues ou volées, a indiqué le groupe de presse. Après un recomptage, la Chancellerie fédérale a validé un peu plus de 98'000 signatures pour l’initiative. Le comité pensait pourtant avoir remis environ 104'000 signatures au Palais fédéral. La justice devra désormais déterminer ce qu’il est advenu des feuilles manquantes. «Comme nous ne savons pas qui est responsable de la situation actuelle, nous allons déposer une plainte pénale», a déclaré au groupe de presse Dominik Waser, directeur de l’Association pour des aliments sans OGM.

4 Quatre villes en lice pour devenir la Capitale culturelle

Un jury annonce quelle ville sera Capitale culturelle de la Suisse en 2030. Après La Chaux-de-Fonds (NE) en 2027, le titre reviendra à une ville de Suisse alémanique ou du Tessin pour cette deuxième édition. Quatre villes sont en lice: Aarau, Bellinzone, Thoune (BE), ainsi que Lugano, avec Locarno et Mendrisio.

5 Le Parlement relance le débat sur l'imposition des couples mariés

L'imposition des couples mariés fait son retour au Parlement. Le Conseil des Etats se penche jeudi sur l'initiative populaire du Centre qui défend la déclaration d'impôts commune, alors que la population a décidé dans les urnes de passer à l'imposition individuelle. Le texte des centristes a été rejeté de justesse en commission, tant le sujet reste sensible au sein de l'hémicycle.