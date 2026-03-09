DE
Les 5 infos suisses du jour
Le procès de l'escroc valaisan qui aurait détourné 10 millions part en vrille

Au menu de ce lundi 9 mars: le procès d'un escroc menacé à Sion, une fondation pour les victimes de Crans-Montana, le futur directeur de la SRF, la Suisse à l'ONU pour défendre les droits des femmes, et enfin, le plan d'économies fédérales.
Publié: il y a 15 minutes
Le procès du gestionnaire de fortune valaisan accusé d'une vaste escroquerie pourrait tourner court ce lundi 9 mars.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 9 mars. C'est parti:

1

Le procès de l'escroc valaisan menace de capoter

Ajourné d'une semaine, le procès devant le Tribunal de Sion du gestionnaire de fortune valaisan accusé d'une vaste escroquerie, qui a fait perdre plusieurs dizaines de millions de francs à au moins 28 parties plaignantes, pourrait à nouveau tourner court lundi, rapporte «Le Nouvelliste». Son avocate, déjà absente il y a une semaine à cause d'un autre procès à Genève, a demandé vendredi un nouveau report de l'audience, attestant par un certificat de son incapacité personnelle pour raisons médicales, cela jusqu'au 22 mars. Or, rappelle le journal, les faits remontent entre 2011 et 2015, la prescription approche grandement, notamment pour l'escroquerie par métier, la plus grave retenue par le parquet, qui est de 15 ans.

2

Dix millions promis aux victimes du «Constellation»

Le Grand Conseil valaisan doit se pencher lundi sur la création de la fondation en faveur des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An. Le canton prévoit d'attribuer 10 millions de francs ainsi qu'un million pour le capital initial de la fondation «Beloved».

3

Un patron du streaming favori pour prendre la tête de la SRF

Roger Elsener, 49 ans, devrait devenir le nouveau directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF, indique lundi le magazine en ligne Republik. Il a été proposé comme seul candidat par la commission de nomination de la SSR et a reçu le soutien de la commission du personnel. Selon le magazine en ligne, le conseil d'administration de la SSR devrait le nommer officiellement mardi. En cas de nomination, Roger Elsener succéderait à Nathalie Wappler, qui quittera ses fonctions à la fin du mois d'avril. Roger Elsener est à la tête du fournisseur de streaming TV Zattoo depuis octobre 2024.

4

Elisabeth Baume-Schneider porte la voix des femmes à l’ONU

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, ministre en charge de l'égalité, se rend lundi à New York pour la 70e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), le grand rendez-vous lié aux droits des femmes. Placée sous le thème de l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, cette édition mettra l'accent sur la promotion de systèmes juridiques inclusifs et équitables.

5

Dernière bataille autour du plan d’économies fédérales

Le Conseil des Etats se prononce à nouveau sur le plan d'économies 2027-2029 lundi. Il doit débattre des derniers points qui divergent entre le National et la chambre des cantons. Ils concernent en particulier le transport régional et l'environnement. Les deux chambres sont d'accord sur la majorité du paquet de coupes proposé par le gouvernement.

