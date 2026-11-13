Le PLR Marcel Dobler va quitter le Conseil national

ATS Agence télégraphique suisse
Le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG) va se retirer à la fin de l'année. Agé de 46 ans, il souhaite se réorienter sur le plan professionnel. Le St-Gallois siège à la Chambre du peuple depuis onze ans.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
«La session de décembre sera ma dernière au Conseil national», a écrit Marcel Dobler vendredi sur X. Avant son mandat à Berne, le politicien avait oeuvré à la fondation de l'entreprise de vente en ligne Digitec, devenue Digitec Galaxus.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique