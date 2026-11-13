Le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG) annonce son départ du Parlement après 11 ans. Le cofondateur de Digitec Galaxus se retirera en décembre pour se consacrer à un nouveau projet professionnel.

Le PLR Marcel Dobler va quitter le Conseil national

Le PLR Marcel Dobler va quitter le Conseil national

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG) va se retirer à la fin de l'année. Agé de 46 ans, il souhaite se réorienter sur le plan professionnel. Le St-Gallois siège à la Chambre du peuple depuis onze ans.

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«La session de décembre sera ma dernière au Conseil national», a écrit Marcel Dobler vendredi sur X. Avant son mandat à Berne, le politicien avait oeuvré à la fondation de l'entreprise de vente en ligne Digitec, devenue Digitec Galaxus.