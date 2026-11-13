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L'aile droite du parti
Le PLR Adrian Schoop succède à Maja Riniker au National

Le libéral-radical argovien Adrian Schoop prêtera serment début décembre au Conseil national. A 41 ans, il remplace Maja Riniker, élue au gouvernement argovien lors d'un scrutin complémentaire en octobre.
Publié: il y a 5 minutes
Le libéral-radical argovien Adrian Schoop prêtera serment début décembre au Conseil national
Photo: zVg
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ATS Agence télégraphique suisse

Le successeur de Maja Riniker (PLR/AG) au Conseil national est désormais connu. Il s'agit du député au Grand Conseil Adrian Schoop. Le libéral-radical argovien doit être assermenté début décembre, en ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales.

Agé de 41 ans, Adrian Schoop prend la place de sa collègue de parti, élue au gouvernement argovien lors d'un scrutin complémentaire en octobre. Maja Riniker rendra officiellement son mandat de conseillère nationale le 3 décembre après avoir siégé à la chambre du peuple depuis 2019.

Seul représentant PLR de son canton

Entrepreneur domicilié à Turgi (AG), son successeur se positionne à l'aile droite du PLR. Ses sujets de prédilection sont la criminalité des étrangers, le durcissement des conditions de naturalisation ou encore l'interdiction du voile islamique pour les élèves.

Le futur conseiller national était le premier des viennent-ensuite argoviens lors des élections fédérales de 2023. Il sera le seul représentant libéral-radical de son canton au Conseil national, Matthias Samuel Jauslin ayant entretemps quitté le PLR pour adhérer aux Vert'libéraux.

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