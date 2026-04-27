La Suisse n'est pas une destination bon marché… c'est justement ce qui pourrait aider à lutter contre le surtourisme, estime le CEO sortant du Switzerland Travel Centre, Michael Maeder.

Sara Belgeri

Michael Maeder, où passez-vous vos vacances actuellement?

Je suis actuellement aux Seychelles. C'est magnifique, très tropical et chaud. En ce moment, il y a moins de monde que d’habitude, sans doute à cause de la guerre en Iran et des tensions géopolitiques dans le Golfe. Beaucoup ont apparemment annulé leur séjour. La situation est donc agréablement calme.

Voyagez-vous différemment aujourd'hui qu'il y a cinq ou dix ans?

Pas vraiment. Je voyage toujours comme à mes vingt ans: avec un sac à dos et, si possible, uniquement avec un bagage à main. Les grands complexes touristiques ne m'attirent pas. Je préfère les petits logements comme des studios ou des Airbnb pour rester indépendant. Ce n'est peut-être plus de mon âge, mais je tiens énormément à cette liberté.

Après 14 ans, vous vous retirez du poste de CEO du voyagiste Switzerland Travel Centre (STC). Si vous faites une rétrospective depuis votre arrivée: quel a été le changement le plus marquant?

Très clairement, l'évolution vers les réservations en ligne. Auparavant, Internet n'était qu'un canal de distribution supplémentaire, aujourd'hui il est devenu la norme. Nous sommes maintenant confrontés au prochain grand changement: l'intelligence artificielle. Elle va probablement à nouveau modifier fondamentalement le comportement de recherche et de réservation.

Le STC est le plus grand tour-opérateur pour les vacances en Suisse. Ressentez-vous actuellement les effets de la guerre en Iran sur vos affaires?

Jusqu'à présent, moins que prévu. Notre clientèle vient surtout d'Europe et d'Amérique du Nord, moins d'Asie. De plus, le pic des voyages n'est pas encore arrivé. Il y a certes quelques annulations en provenance d'Asie et nous vendons moins de billets de train, mais dans l'ensemble, les répercussions sont modérées.

La Suisse, en tant que destination touristique, profite-t-elle indirectement des crises mondiales?

D'une certaine manière, oui. La Suisse est considérée au niveau international comme stable, sûre et avec de beaux paysages. Cette image aide certainement, même si nous ne devrions pas l'utiliser activement comme argument de marketing, ce serait irresponsable.

« Non, la Suisse n'a pas de problème de tourisme de masse »

La Suisse est très chère. Peut-on la visiter même avec un petit budget?

Oui, par exemple en réservant des auberges de jeunesse ou en utilisant le Swiss Travel Pass. Mais il y a de très nombreuses personnes dans le monde qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour des vacances en Suisse. Je pense d'ailleurs qu’il ne faut pas toujours chercher à être le moins cher. Des prix plus élevés peuvent aussi être un instrument pour gérer les flux de touristes et limiter le tourisme de masse.

Le prix d'un billet aller-retour de Grindelwald ou Lauterbrunnen au Jungfraujoch s'élève à plus de 200 francs sans abonnement demi-tarif. Pour de nombreux Suisses, c'est trop cher.

En tant que Suisse, je trouve déjà ce prix élevé et je peux comprendre la critique. En même temps, pour les visiteurs internationaux, c'est une expérience unique: on atterrit à Zurich et quelques heures plus tard, on se trouve sur la montagne et on voit la neige et les glaciers. Cette combinaison d'accessibilité et de nature spectaculaire a une grande valeur. Je vois les deux faces: les prix sont élevés, mais l'enthousiasme des visiteurs l'est souvent aussi.

Malgré le prix exorbitant, plus d'un million de visiteurs ont visité la montagne l'année dernière. Lauterbrunnen est également devenu un hotspot touristique. La Suisse doit-elle s'en inquiéter?

Non, la Suisse n'a pas de problème de tourisme de masse, car celui-ci se concentre assez fortement sur certaines localités et n'est pas généralisé. Personnellement, j'essaie plutôt d'éviter le tourisme de masse lors de mes voyages. En même temps, je travaille dans une branche qui y contribue, du moins en partie. Il y a là une certaine contradiction interne.

« Je ne pense pas que l'on puisse reprocher à Roger Federer le fait que des lieux comme Lauterbrunnen soient surfréquentés »

A-t-on trop misé sur la croissance dans des lieux comme Lauterbrunnen?

Non, la forte augmentation du nombre de visiteurs est surtout due aux réseaux sociaux. Tout à coup, des lieux deviennent visibles dans le monde entier et attirent de grands flux de visiteurs. Il est compréhensible que cela provoque des tensions. En même temps, il ne sert à rien de se plaindre des méchants touristes. En règle générale, ils se déplacent en toute bonne foi. Ce qui est décisif, c'est la manière dont on gère la situation sur place.

Que proposez-vous?

Il n'est guère possible d'empêcher complètement les flux de visiteurs, mais on peut les gérer activement. Par exemple avec des systèmes de gestion du trafic, des restrictions d'accès ou des mécanismes de prix. On pourrait par exemple limiter le nombre de véhicules ou rendre l'accès payant.

Il faut aussi mieux répartir les visites sur l'année: le tourisme se concentre fortement sur les mois d'été. Il y a un vrai potentiel en automne et en hiver. Je suis toutefois bien conscient que la charge est réelle pour les localités concernées. Il est d'autant plus important de trouver des solutions pour que la qualité de vie de la population n'en souffre pas.



L'année dernière, une campagne publicitaire de Suisse Tourisme avec Roger Federer a été critiquée pour avoir encouragé ce «surtourisme»

Je ne pense pas que l'on puisse reprocher à Roger Federer le fait que des lieux comme Lauterbrunnen soient surfréquentés. Au contraire, il est une aubaine pour le tourisme suisse, car il incarne de nombreuses valeurs que l'on associe à la Suisse. Je pense qu'il renforce l'image positive de la Suisse à l'étranger.

« La grande majorité des destinations seraient ravies d'accueillir plus de monde »

Et les influenceurs?

Les réseaux sociaux peuvent booster un lieu de manière très ciblée. Cela peut conduire à une surcharge de certaines destinations. Mais il est difficile de dire si cela entraîne maintenant une augmentation du chiffre d'affaires ou du nombre de visiteuses ou de visiteurs.



Y a-t-il des régions dont le potentiel touristique est inexploité?

Presque toutes! La grande majorité des destinations seraient ravies d'accueillir plus de monde, que ce soit en Valais, dans les Grisons, en Suisse orientale ou dans le Jura. Le tourisme se focalise sur quelques points chauds, alors que beaucoup d'autres restent sous les radars.

Où aimez-vous passer vos vacances en Suisse?

J'aime beaucoup Zermatt, bien que ce soit un lieu très touristique. J'aime aussi beaucoup Mürren, le Tessin et l'Appenzell. En général, je suis plutôt attiré par les endroits plus calmes et moins fréquentés. Cela correspond sans doute aussi au comportement typique de nombreux Suisses en matière de voyages, qui se déplacent plutôt à l'écart des grands hotspots dans leur propre pays.

Et où se déroulera votre prochain voyage?

Je n'ai pas de projets concrets, que ce soit en termes de voyage ou de travail. Peut-être que je serai de retour au bout de trois mois, peut-être que je resterai plus longtemps. Je me laisse volontairement toutes les options ouvertes. Mais les idées ne manquent pas: du Japon au Pacifique Sud, en passant par un voyage en Europe le long de la côte, de la Scandinavie à la Méditerranée. Il y a tout simplement encore trop d'endroits passionnants dans le monde.