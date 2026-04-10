L'incendie tragique de Crans-Montana a affecté la saison de ski en Suisse. Malgré tout, ce sont les stations valaisannes qui s'en tirent le mieux.

L'incendie de Crans-Montana jette une ombre sur la saison de ski

L'incendie de Crans-Montana jette une ombre sur la saison de ski

ATS Agence télégraphique suisse

La tragédie de Crans-Montana a marqué le tourisme hivernal suisse cette saison. Selon le secteur, les événements survenus en Valais dans la nuit du Nouvel An ont eu un impact, au moins à court terme, sur l'image et l'ambiance des stations, en particulier dans le domaine de l'après-ski et de la vie nocturne.

«Il est évident que le drame de Crans-Montana a eu un impact sur les stations de ski suisses et plus particulièrement valaisannes, en termes d'image», indique Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme, interrogé par Keystone-ATS. La couverture médiatique ainsi que la forte émotion suscitée auront peut-être affaibli l'image de la Suisse en tant que «havre de sécurité». «Le tout est de savoir dans quelle proportion et sur quelle durée», note-t-il.

Zermatt rassure

Le ton est quelque peu différent à Zermatt. «Selon notre estimation, l'accident n'a pas eu d'impact durable sur la demande» dans la station haut-valaisanne, écrit un porte-parole de Zermatt Tourisme. Selon lui, «la catastrophe n'a pas eu d'influence notable sur les réservations ou le comportement des clients en matière de voyage, même si elle a été perçue avec une grande consternation».

Malgré la catastrophe, seul le Valais a atteint de justesse le niveau de l'hiver précédent à l'échelle nationale, a constaté mercredi Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Dans toutes les autres régions, le nombre de visiteurs et visiteuses a reculé, la plus forte baisse est de 10% en Suisse orientale. L'Oberland bernois a enregistré une baisse de 6%, les Alpes vaudoises et fribourgeoises de 2%.

« En janvier et février, nous avons enregistré un recul des nuitées de 13,2% Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme »

Recul des nuitées après le drame

La station de Crans-Montana a enregistré une hausse des nuitées de 8,7% lors de la saison hivernale 2025-2026 par rapport au précédent hiver. L'incendie du bar «Le Constallation» a cependant impacté ce bilan durant deux mois.

«En janvier et février, nous avons enregistré un recul des nuitées de 13,2%», indique Bruno Huggler, le directeur de Crans-Montana Tourisme, interrogé par Keystone-ATS. Le drame du 1er janvier «a sans aucun doute eu un impact immédiat, en particulier sur les nuitées hôtelières ainsi que sur le chiffre d'affaires de certains commerces et restaurants. La situation reste toutefois contrastée et n'a pas affecté tous les acteurs de la même manière.»

«En ce qui concerne la fréquentation globale, toutes formes d'hébergement confondues, nous observons entre janvier et mars, une stabilité par rapport à 2025», ajoute-t-il. Cette situation s'explique notamment par la fidélité de notre clientèle régulière, ainsi que par la présence importante de propriétaires de résidences secondaires, qui ont continué à fréquenter Crans-Montana en hiver», malgré le drame du 1er janvier.

Calendrier défavorable des vacances

A l'échelle nationale pendant la saison hivernale jusqu'à fin mars, le nombre de visites a chuté d'environ 4% par rapport à l'année précédente. Le mois de mars a été particulièrement marqué: les entrées ont été inférieures de 11% à celles de mars 2025, qui avait été «exceptionnellement élevé».

Pour expliquer le recul enregistré en mars, le secteur cite principalement les conditions météorologiques ainsi que le calendrier des relâches. Les «vacances sportives» ont été davantage concentrées sur le mois de février cette année.

Saison record à Villars

Dans les Alpes vaudoises, en revanche, les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets ont le sourire. «Malgré un faible enneigement à Noël et des vacances scolaires de février regroupées, la station a su tirer son épingle du jeu en mars et en avril auprès de la clientèle Magic Pass (60% des visiteurs)», ont-elles expliqué dans un communiqué. Pendant le week-end pascal par exemple, pas moins de 20'000 skieurs ont dévalé les pentes du domaine vaudois.

Avec plus de 720'000 skieurs depuis le 29 novembre, le domaine skiable est en passe de réaliser la meilleure saison de tous les temps, souligne le texte. Il fermera ses portes ce dimanche avec une hausse de fréquentation de 3% par rapport à l'hiver dernier, qui était déjà une saison record.