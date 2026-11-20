Dès vendredi, le canton du Jura teste la surveillance active des bracelets électroniques. Ce système, opérationnel en continu, améliorera la réponse aux violations des conditions, notamment dans les affaires de violences domestiques.

Le canton du Jura renforce le suivi des bracelets électroniques

Le canton du Jura renforce le suivi des bracelets électroniques

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura va tester la surveillance active du bracelet électronique, un outil fréquemment utilisé dans la lutte contre les violences domestiques. Le gouvernement a annoncé vendredi avoir modifié en ce sens l'ordonnance sur la surveillance électronique.

A l’heure actuelle, seule la surveillance électronique passive est à disposition des autorités jurassiennes. Cela implique qu'elles vérifient pendant les jours ouvrables et les heures de bureau que la personne munie d’un bracelet électronique respecte les conditions qui lui sont imposées.

A l’inverse, dans le cadre d’une surveillance électronique active, une centrale de surveillance vérifie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si la personne respecte les conditions imposées. Cette centrale traite les signaux envoyés par les bracelets. En cas de non-respect, elle sollicite l'intervention de la police. Le Gouvernement jurassien rappelle que la surveillance électronique, qu’elle soit active ou passive, demeure un outil de surveillance qui ne permet pas de prévenir tout passage à l’acte. Elle s'inscrit dans un dispositif de protection.