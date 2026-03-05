Au programme de ce jeudi 5 mars: le fondateur d'une compagnie de danse au tribunal, les avions américains évitent de survoler la Suisse, de nouvelles idées pour sauver l'AI, un vol de retour depuis Oman et, enfin, une rencontre entre la Suisse et l'UE.

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 5 mars. C'est parti:

1 Sion ouvre le procès du fondateur d'Interface

Le fondateur de la compagnie de danse sédunoise Interface, accusé de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et tentative de viol, sera jugé à partir du 30 juin devant le Tribunal de Sion après cinq ans d'instruction de l'affaire, rapporte jeudi «Le Nouvelliste». Dans son acte d'accusation, le ministère public valaisan décrit une communauté fonctionnant «sous l'emprise de son fondateur». Des finances au recrutement, le prévenu, défini par certains membres de la compagnie comme un «gourou» ou un «maître dans son château», est accusé de gérer Interface selon son bon vouloir. L'accusé, aujourd'hui âgé de 62 ans, a toujours contesté les faits reprochés. Sa défense indique dans le journal réserver ses arguments pour le procès.

2 Les avions américains évitent l'espace aérien suisse et autrichien

Les dizaines d'avions militaires américains se dirigeant chaque jour vers le Moyen-Orient en guerre, dont des appareils de transport et de ravitaillement, évitent systématiquement les espaces aériens de la Suisse et de l'Autriche, constatent jeudi «24 heures«, la «Tribune de Genève«, le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Selon l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), «les survols du territoire suisse par des aéronefs militaires étrangers et d'autres aéronefs d'Etat doivent être autorisés par l'OFAC». Les demandes présentant une «portée politique importante», notamment militaire, sont soumises au Conseil fédéral, ajoute l'office. Mais depuis le lancement de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran samedi, aucune décision de ce type n'a été prise.

3 Elisabeth Baume-Schneider propose d'autres mesures pour sauver l'AI

La ministre des affaires sociales Elisabeth Baume-Schneider a lancé plusieurs pistes pour stabiliser les finances de l'assurance invalidité (AI), écrit jeudi Blick. Selon des documents internes, elle propose d'augmenter les cotisations salariales de 0,1 point de pourcentage à partir de 2031. Elle préconise également une hausse temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0,1 point de pourcentage de 2031 à 2040 afin de réduire les dettes de l'AI envers l'AVS. Autres mesures suggérées: une prise en charge par la Confédération des intérêts annuels de la dette de l'AI envers l'AVS ou encore une adaptation technique de la contribution fédérale pouvant générer des recettes supplémentaires. Le Conseil fédéral a toutefois rejeté les propositions.

4 Swiss organise un vol spécial vers Zurich

Swiss organise jeudi un vol spécial d'Oman à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. L'avion doit décoller à 09h15 locales (06h15 heure suisse) de Mascate et est attendu à Zurich à 14h. Le vol est est effectué en étroite coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné, précise la compagnie aérienne. Il s'agit d'une «opération indépendante menée par Swiss». Le DFAE avait fait savoir mercredi que 5200 Suisses au moins étaient bloqués au Moyen-Orient suite à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.

5 Suisse et UE signent un accord pour renforcer leur coopération

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis accueille jeudi à Zurich son homologue européenne Kaja Kallas. La rencontre, qui inclut un entretien tripartite avec le ministre suisse de la défense Martin Pfister, a pour but la signature d'une déclaration commune visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de politique étrangère et de sécurité. Les deux chefs de la diplomatie doivent également signer un accord pour régler l'engagement de la Suisse dans les missions de promotion de la paix menées par l'UE.