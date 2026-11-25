Les victimes d’agressions sexuelles sous l’effet de soumission chimique seront mieux protégées. Le Conseil fédéral veut que l’assurance-accidents prenne systématiquement en charge soins et pertes de revenus, un projet soumis au Parlement ce mercredi.

Le Conseil fédéral veut protéger les victimes de soumission chimique

Le Conseil fédéral veut protéger les victimes de soumission chimique

ATS Agence télégraphique suisse

Les victimes de violences sexuelles bénéficient d’une prise en charge uniforme par l’assurance-accidents, y compris lorsque l’agression a été commise sous l’emprise d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral a transmis mercredi un projet en ce sens au Parlement.

Actuellement, la loi considère comme accident «toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort», rappelle le gouvernement. Certaines agressions sexuelles exercées sous l’emprise d’une soumission chimique ne remplissent toutefois pas ces critères.

En effet, la victime ne peut pas prouver la soudaineté de l’acte. Elle ne peut donc prétendre aux prestations de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral entend remédier à cette lacune. Les atteintes à la santé résultant d’agressions ou de contraintes sexuelles doivent à l’avenir systématiquement être reconnues comme étant un accident au sens juridique du terme, et donc prises en charge, et ce même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance, par exemple en raison d’une soumission chimique. Les victimes pourront ainsi obtenir une couverture des frais médicaux et des indemnités journalières en cas de perte de gain.