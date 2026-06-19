Le Conseil fédéral souhaite interdire l’utilisation publique des symboles manifestement nazis. L’objectif est de pouvoir sanctionner leur usage même en l’absence d’une intention de propagande.

Le Conseil fédéral souhaite interdire les symboles nazis en Suisse

Le Conseil fédéral souhaite interdire les symboles nazis en Suisse

Même sans intention de propagande

ATS Agence télégraphique suisse

Croix gammées ou salut hitlérien devraient être interdits dans l'espace public suisse. Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement son message sur une nouvelle loi spéciale visant les symboles nazis.

Les symboles nazis représentent une idéologie qui méprise la vie humaine et qui est contraire aux valeurs fondamentales d’une société démocratique et libérale, souligne le Conseil fédéral. Le code pénal permet actuellement de punir quiconque utilise à des fins de propagande un symbole nazi, raciste, extrémiste ou faisant l'apologie de la violence. Une personne qui exhibe un tel signe sans intention de propagande ne risque en revanche rien.

Une lacune à combler

Le Conseil fédéral prévoit de combler cette lacune et d'interdire l’utilisation publique des symboles manifestement nazis, comme la croix gammée ou le salut hitlérien. Objets, gestes, saluts ou encore tatouages représentant les symboles incriminés ne pourront plus être montrés publiquement.

Après consultation, le gouvernement a renoncé à interdire les combinaisons de chiffres. Celles-ci ne sont pas assimilables au nazisme au premier coup d’œil. Dans tous les cas, seule l’utilisation intentionnelle sera punie. L’interdiction sera étendue ultérieurement à d’autres symboles extrémistes.