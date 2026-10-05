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Financer la 13e rente AVS
Le Conseil fédéral défend une hausse de la TVA

Le gouvernement plaide lundi pour un rehaussement de 0,4 point de la TVA afin de trouver les 4,2 milliards de francs nécessaires pour la 13e rente AVS. Autant la gauche que la droite a émis des critiques.
Publié: 10:23 heures
Le Conseil fédéral défend un relèvement de la TVA.
Photo: Alessandro della Valle
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ATS Agence télégraphique suisse

Le financement de la 13e rente AVS doit passer par un relèvement de la TVA, selon le Conseil fédéral. Celui-ci défend lundi un rehaussement de 0,4 point de pourcentage, de 8,1 à 8,5%, en vue de la votation du 29 novembre. La double majorité sera requise pour le vote.

Pour financer la 13e rente AVS, qui sera versée dès le 1er décembre, 4,2 milliards de francs seront nécessaires en 2026. Ce montant devrait s'élever à environ 4,5 milliards en 2030 et à 5,4 milliards en 2040.

Des critiques

Le Parlement a opté pour un financement unique via la TVA, refusant une augmentation des cotisations salariales de 0,2 point en parallèle. Le relèvement de 0,4 point de la TVA représente un apport de 1,5 milliard par an.

Le taux réduit restera à 2,6%. La hausse de la TVA pour le secteur de l'hébergement sera de 0,2 point, passant de 3,8 à 4%.

Cette modification ne suffira pas sur le long terme. Dans son projet de réforme AVS2030, le Conseil fédéral a inclus un scénario de financement supplémentaire pour la 13e rente. Autant la gauche que la droite a émis des critiques.

(Développement suit)

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