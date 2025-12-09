Le Parlement suisse s'accorde sur plusieurs points du budget 2026. Les deux Chambres souhaitent augmenter les investissements dans la défense et l'agriculture, tout en réduisant les dépenses pour l'administration fédérale et la coopération internationale.

Le budget fédéral 2026 renforce les investissements dans la défense et l’agriculture

AFP Agence France-Presse

Le National et le Conseil des Etats convergent sur plusieurs points à l'issue des premières discussions sur le budget 2026. Les deux Chambres veulent investir plus dans la défense et l'agriculture tout en coupant dans l'administration fédérale et la coopération internationale. Les discussions au National sur la ligne Bâle-Malmö se poursuivent mardi.

Les députés ont suivi lundi les sénateurs sur la défense en débloquant dix millions supplémentaires pour la cybersécurité, avec l'aval de tous les partis. Près de deux millions en plus ont aussi été validés pour l'Office fédéral de la police (Fedpol), malgré les réticences de l'UDC. Les conseillers nationaux se sont aussi alignés sur le Conseil des Etats en allouant 70 millions à l'armement, contre l'avis de la gauche, qui voulait au contraire réduire les fonds dédiés à la défense.

Dix millions pour la viticulture

Dix millions supplémentaires ont également été acceptés pour la viticulture, en difficulté. «Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'agir là où nous le pouvons», a déclaré Yvan Pahud (UDC/VD).

PVL et gauche n'étaient pas contre un soutien mais jugeaient le projet mal ficelé. Ils déploraient aussi que la santé des moutons et bovins passent, à leurs yeux, avant la santé humaine, faisant référence aux millions débloqués pour le vaccin contre la langue bleue. Le National a en revanche été plus timide sur le soutien pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Un supplément pour le personnel du Bureau fédéral de l'égalité a en outre été rejeté.

Coupe de 34,5 millions

La Chambre du peuple a également effectué une coupe de 34,5 millions dans la coopération internationale, alors que la gauche souhaitait une hausse des crédits dans ce domaine. Plusieurs tentatives de l'UDC de couper encore davantage ont aussi été balayées.

Cinquante millions de francs pour le Soudan ont toutefois été validés au vu de la situation humanitaire catastrophique dans ce pays. Ils ont été ajoutés au supplément au budget 2025. Au Conseil des Etats, la tendance est aussi à la coupe dans la coopération internationale, mais des montants moins grands, 6,1 millions, ont été biffés.

Vote serré sur le train de nuit

Autre grand combat de la gauche: le train de nuit reliant Bâle à Malmö en Suède. Son lancement, prévu pour avril, nécessite un investissement de la Confédération à hauteur de 10 millions par année.

Le Conseil des Etats a déjà biffé cette manne la semaine dernière. Le National doit se prononcer mardi, les débats ayant dû être interrompus lundi soir faute de temps. En commission, le vote était très serré. La subvention était soutenue par 13 voix contre 11.