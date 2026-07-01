Au programme de ce 1er juillet: Lausanne veut tester les toilettes mixtes, la position de Berne devant les USA, le mea culpa du maire de Crans-Montana, des failles dans le contrôle des encadrants de camps, et, enfin, Belinda Bencic vise les seizièmes à Wimbledon.

Lausanne a trouvé une idée pour mettre fin aux files devant les WC pour femmes

Lausanne a trouvé une idée pour mettre fin aux files devant les WC pour femmes

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 1er juillet. Bonne lecture!

1 Des WC non genrés pour réduire les files à Lausanne

La Ville de Lausanne veut mettre fin aux longues files d'attente devant les WC femmes. Interpellée lors d'un récent Conseil communal, la municipale Florence Germond s'est engagée à ne plus genrer certaines toilettes publiques, écrit «24 Heures». Dans les endroits où il y a des cabines séparées autonettoyantes, il pourrait être intéressant d'avoir des cabines non genrées qui permettent de mieux en répartir les usages, a-t-elle dit, citée par le journal vaudois.

2 Berne accusée de céder unilatéralement à Washington

La politique du Conseil fédéral vis-à-vis des Etats-Unis suscite des critiques au Parlement, selon les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Il est accusé de faire des concessions unilatérales à Washington et de contourner le Parlement en modifiant des ordonnances. Le président de la Confédération Guy Parmelin n'aurait informé les commissions de politique étrangère qu'après la décision du Conseil fédéral concernant ce changement de stratégie. Pour le président de la commission du Conseil des Etats, Carlo Sommaruga (Parti socialiste/GE), cette démarche est «assez autoritaire». Des élus du Parti libéral-radical (PLR) et Vert'libéraux mettent en garde contre de nouvelles concessions unilatérales et déplorent le manque de sécurité juridique face à la menace de nouveaux droits de douane américains.

3 Nicolas Féraud admet avoir manqué d'humanité

Six mois après l'incendie de Crans-Montana (VS), le président de la commune Nicolas Féraud revient sur le drame dans la «NZZ». «J'ai manqué d'humanité alors que tant de personnes en avaient besoin», reconnaît-il, regrettant de ne pas avoir présenté d'excuses lors de la conférence de presse du 6 janvier. A l'époque, il s'était concentré sur les faits. «Nous étions désemparés, épuisés et bouleversés par cette tragédie», dit-il.

4 Aucun contrôle imposé dans certains camps pour enfants

Les camps pour enfants gérés par des communes ou des associations n'ont aucune obligation de contrôler les antécédents judiciaires de leurs équipes, rapporte «24 heures». Un vide juridique dénoncé par des spécialistes de la protection de l'enfance. Pour l'avocate Charlotte Iselin, «le système est extrêmement lacunaire et ne repose sur aucune règle contraignante pour une partie de ces structures».

5 Belinda Bencic veut confirmer à Wimbledon

Belinda Bencic joue mercredi son 2e tour à Wimbledon face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 39). La Sait-Galloise, demi-finaliste sur le gazon londonien l'an passé, aura la faveur des pronostics après avoir vécu un premier tour tranquille contre la 276e joueuse mondiale (6-2 6-1).