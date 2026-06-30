Les hôpitaux suisses ont retrouvé une rentabilité en 2025, avec une marge bénéficiaire nette de 1 %. Selon PWC, ces résultats restent insuffisants pour financer les infrastructures et la transition numérique à long terme.

Les hôpitaux suisses renouent avec la rentabilité

Les hôpitaux suisses renouent avec la rentabilité

ATS Agence télégraphique suisse

Les hôpitaux suisses ont renoué avec la rentabilité l'année dernière. Selon une étude du cabinet de conseil PWC, cette reprise n'est toutefois pas suffisante pour garantir durablement les investissements nécessaires à l'avenir.

Dans les hôpitaux de soins aigus notamment, la marge bénéficiaire nette est revenue au positif pour la première fois depuis des années, à 1,0%, comme le montre l'étude sur les hôpitaux publiée mardi par PWC Suisse. Malgré cette reprise, la situation reste tendue. Le résultat d'exploitation a augmenté pour atteindre 6,8%, mais reste nettement en deçà de l'objectif de 10%.

Selon l’étude, les hôpitaux dégagent certes à nouveau des bénéfices d’exploitation, mais pas suffisamment pour financer durablement les infrastructures, les nouveaux modèles de soins et la transition numérique.

La pression sur les soins s’accentue

Les activités ambulatoires ont été l’un des moteurs de la croissance. Leurs recettes ont progressé de 5,2%, soit davantage que celles des soins hospitaliers (3%). La part des prestations ambulatoires dans les recettes liées aux patients n’a toutefois atteint que 35,7%. La réorientation exigée par les responsables politiques progresse trop lentement.

Les établissements psychiatriques ont eux aussi amélioré leur situation financière et atteint une marge bénéficiaire de 7,5%. Selon l’étude, la pression sur les soins s’accentue toutefois, en particulier dans le domaine de la psychiatrie infantile et juvénile. Le secteur de la réadaptation est resté le plus rentable, avec une marge de 10,9%.

PWC a analysé les comptes annuels publiés entre 2007 et 2025 de 42 hôpitaux de soins aigus de tailles diverses, dans presque tous les cantons. Douze établissements psychiatriques du secteur public ont également été examinés. PWC précise toutefois que son étude ne prétend pas être exhaustive ni représentative de l’ensemble du système de santé suisse.