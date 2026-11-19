La Suisse modernise sa défense aérienne avec cinq radars Ground Master 200 de Thales Suisse SA pour 150 millions de francs. Ces systèmes remplaceront le vieillissant TAFLIR, en service depuis les années 1980, d'ici fin 2028.

En bref Les Forces aériennes suisses vont acquérir cinq nouveaux radars semi-mobiles «Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one» pour surveiller l'espace aérien. Le contrat a été attribué à Thales Suisse SA, a annoncé Armasuisse le 19 novembre 2026

Ces radars remplaceront le système TAFLIR, obsolète depuis les années 1980 et difficile à entretenir. Ils amélioreront la défense aérienne et combleront les lacunes dans la détection des menaces

Le projet, approuvé dans le message sur l'armée 2026, est doté d'un crédit d'engagement de 150 millions de francs. 60 % des acquisitions doivent être réalisées en Suisse selon les directives fédérales

ATS Agence télégraphique suisse

Les Forces aériennes suisses vont se doter de nouveaux systèmes radar semi-mobiles destinés à la surveillance de l'espace aérien. C'est Thales Suisse SA qui a remporté le marché pour la fourniture du modèle français «Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one». Cette acquisition remplacera le système TAFLIR, désormais obsolète, et vise à combler les lacunes en matière de détection des menaces dans l'espace aérien, annonce jeudi l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse). Au total, cinq systèmes radar devraient être acquis, a indiqué l'office à Keystone-ATS.

Pour prévenir toute lacune durable et disposer d’un système moderne intégrable dans le dispositif global de défense aérienne, l’acquisition d’un nouveau radar a été approuvée par le Parlement dans le message sur l’armée 2026. Selon Armasuisse, le crédit d'engagement demandé s'élève à 150 millions de francs. En avril dernier, l'autorité avait sollicité des offres auprès de quatre fabricants européens pour un total de cinq systèmes. Acquis dans les années 1980, le système TAFLIR est dépassé, difficile à entretenir et ne répond plus aux exigences modernes, note Armasuisse. Il sera mis hors service fin 2028.

Les nouveaux capteurs vont renforcer le réseau intégré de capteurs, de renseignement, de conduite et d’action de la Suisse grâce à leurs capacités multi-missions. La défense aérienne intégrée sera aussi nettement améliorée grâce à leur capacité de survie et à l'élimination des lacunes existantes dans la situation aérienne. Associé aux installations FLORES fixes, ce nouveau dispositif doit permettre de compléter sans failles l'image de la situation aérienne. Les unités mobiles peuvent être déployées rapidement et servent à détecter et à classer les objets volants, des basses aux hautes altitudes de l'espace aérien, ainsi qu'à avertir les troupes au sol en cas d’attaques.

Priorité à l’industrie suisse

La forte implication de l’économie nationale a été l'un des facteurs déterminants dans l’attribution du marché à Thales Suisse SA, relève Armasuisse. De plus, la Suisse bénéficie d’un transfert de technologie qui lui permettra à l’avenir d’assurer la maintenance de composants importants sur son propre territoire.

Cela correspond aux directives de la stratégie en matière d’armement du Conseil fédéral datant de 2025. Celle-ci prévoit que 60 % des acquisitions soient réalisées en Suisse et 30% supplémentaires dans les pays voisins ainsi que dans les pays européens.