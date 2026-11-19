Après 26 ans au Parlement, Maya Graf, 64 ans, annonce son retrait à la fin de la législature. La verte Florence Brenzikofer et Pascal Ryf (Centre) sont en lice pour prendre sa place.

La sénatrice bâloise Maya Graf ne se représentera pas

La sénatrice bâloise Maya Graf ne se représentera pas

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère aux Etats de Bâle-Campagne Maya Graf renonce à se représenter aux élections fédérales de 2027. Maya Graf souhaite se retirer à la fin de la législature actuelle, ont annoncé jeudi les Vert-e-s de Bâle-Campagne. Maya Graf, 64 ans, siège au Parlement fédéral depuis 2001. Elle a d'abord exercé ses fonctions au Conseil national. En 2013, elle a été la première verte à présider la Chambre du peuple. Elle a ensuite été élue au Conseil des Etats en 2019.

D'ici la fin de son mandat, elle s'engagera encore notamment pour le développement des relations avec l'UE, l'extension du nœud ferroviaire de Bâle, la protection contre la violence ainsi que les efforts en faveur de la transition énergétique, précise le parti dans son communiqué. La planification de sa succession est déjà en cours. Pour défendre leur siège au Conseil des États, la direction des Vert-e-s recommande Florence Brenzikofer, qui siège au Conseil national depuis 2019. Les partis bourgeois lanceront Pascal Ryf (Centre).