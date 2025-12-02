L'assurance maladie de base suisse a dépensé un montant record de 9,4 milliards de francs pour les médicaments en 2024, selon Helsana. L'assureur pointe du doigt le manque de transparence dans la formation des prix et appelle à des réformes plus efficaces.

La LAMal a dépensé des prix records pour les médicaments

La LAMal a dépensé des prix records pour les médicaments

ATS Agence télégraphique suisse

L'assurance maladie de base n'a jamais dépensé autant pour les médicaments que l'an dernier, alerte Helsana. Les coûts ont atteint 9,4 milliards de francs, en hausse de 3,6% au regard de 2023, selon le dernier rapport sur les médicaments de l'assureur maladie qui impute cette évolution au manque croissant de transparence dans la formation des prix.

Le rapport montre que les négociations tarifaires entre la pharma et la Confédération s'appuient souvent sur des «prix affichés qui sont artificiellement gonflés», écrit Helsana mardi dans un communiqué joint à son rapport. L'assureur recommande dès lors de ne plus utiliser ces prix comme base pour la fixation des coûts. Helsana réclame en outre un contrôle annuel des coûts qui permettrait, selon elle, d'accélérer les baisses de prix. Actuellement, ce contrôle mené par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lieu tous les trois ans.

En 2023 déjà, les frais de médicaments en Suisse avaient augmenté de 5,9%, selon le rapport d'Helsana, atteignant 9,02 milliards de francs dans le domaine ambulatoire. Ils représentaient pour la première fois le poste de coûts le plus important de l’assurance de base.

Ainsi, au cours des dix dernières années, les prix des nouveaux médicaments ont presque doublé. Cela vaut également pour les produits qui ne présentent aucune innovation, ajoute Helsana pour laquelle une mise en œuvre rapide et cohérente du modèle de suivi des coûts adopté par le Parlement est indispensable.

Réformes pas encore assez efficaces

Afin de réduire les coûts, la Confédération a souhaité promouvoir les génériques l'année dernière. La part de ces derniers a certes augmenté, mais l'objectif d'économies de 250 millions de francs a été «largement manqué», selon le rapport d'Helsana qui ne fait état que de 76 millions de francs économisés. Pour l'assureur, une mise en œuvre cohérente des nouvelles dispositions légales et des incitations supplémentaires sont nécessaires.

Le rapport d'Helsana sur les médicaments a également révélé que des recherches supplémentaires sont nécessaires s'agissant des dosages notamment. Une analyse montre par exemple que les antidépresseurs sont souvent dosés de la même manière pour les hommes et les femmes, alors que l'un et l'autre absorbent et métabolisent le médicament différemment.

Mesures tout juste entrées en vigueur

Début novembre, la Confédération faisait savoir qu'elle avait baissé le prix de près de 300 médicaments de 12% en moyenne cette année. Sur la base des réductions décidées pour le 1er décembre, des économies d’au moins 65 millions de francs sont attendues dans les coûts de la santé.

Depuis 2017, l'OFSP examine chaque année les prix d'un tiers des médicaments remboursés par les caisses-maladie. Les critères pris en compte sont l'efficacité, l'adéquation et l'économicité.

Le cycle de réexamen effectué sur la période 2023-2025 devrait permettre d’économiser au moins 335 millions de francs au total. Les deux derniers cycles (2017-2019 et 2020-2022) avaient permis de réaliser des économies de 740 millions de francs au total pour l'assurance obligatoire de soins.

Helsana est devenu, en 2025, la caisse-maladie comptant le plus d'assurés en Suisse. Avec plus de 1,5 million de clients, elle a ravi la première place à la CSS, selon l'institut Comparis.