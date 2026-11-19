Face aux perturbations d'approvisionnement en diesel, la Suisse augmente ses prélèvements sur les réserves obligatoires à 80'000 m3. La mesure, validée par Roland Pfister, s'étend jusqu'au 20 décembre 2026, selon l'OFAE.

La Confédération libère encore du diesel de ses réserves

La Confédération libère encore du diesel de ses réserves

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a prolongé d'un mois l'accès à ses réserves obligatoires de diesel afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Les volumes de prélèvement ont également été revus à la hausse.

Le délégué à l'approvisionnement du pays Roland Pfister a validé une hausse de prélèvement de 35'000 m3 entre le 23 novembre et le 20 décembre 2026. Cette tranche s'ajoute aux 45'000 m3 déjà autorisés, indique jeudi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE). Le volume total mis à disposition est donc à 80'000 m3, soit 6,5% du diesel stocké à titre obligatoire.

L'approvisionnement en produits pétroliers est perturbée depuis des mois par la navigabilité réduite du Rhin. Pour le diesel, une saturation ferroviaire et des problèmes de livraison des raffineries viennent s'ajouter au problème.