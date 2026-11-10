DE
FR

Pour endiguer la propagation
La Confédération interdit de nouvelles drogues de synthèse

La Suisse renforce sa lutte contre les drogues de synthèse: le DFI interdit dès ce mardi 323 substances pour freiner leur diffusion et prévenir des risques graves pour la santé.
Publié: il y a 4 minutes
La Suisse renforce sa lutte contre les drogues de synthèse. (Image d'illustration)
Photo: Dukas
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération a ajouté, à compter de ce mardi, de nouvelles drogues de synthèse sur la liste des produits interdits tenue par le Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il s'agit de produits fabriqués artificiellement, qui imitent en partie les effets du cannabis.

Le contrôle des stupéfiants ne se limite plus, depuis longtemps, aux drogues classiques comme le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne, selon l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants émise par le DFI. Il s'adapte de plus en plus à un marché dynamique de substances psychoactives de synthèse présentant des risques considérables pour la santé, leurs conséquences étant encore impossibles à estimer pour les consommateurs.

Endiguer la propagation

La liste mentionne désormais, en plus des drogues de synthèse individuelles, des groupes de substances. Avec les ajouts, elle compte désormais 323 substances et groupes. Le DFI veut ainsi empêcher les fabricants de modifier légèrement la structure chimique d'une substance interdite pour la commercialiser sous un nouveau nom.

«Ces adjonctions permettront, d'une part, de placer sous contrôle de nouvelles substances psychoactives de manière précoce et d'endiguer ainsi leur propagation et, d'autre part, d'éviter que la Suisse ne devienne une plaque tournante du commerce des drogues de synthèse», explique le DFI mardi dans un communiqué.

Toutes les substances répertoriées sont soumises à la loi sur les stupéfiants: leur fabrication, leur commerce et leur utilisation sont interdits. Trois des nouvelles substances répertoriées sont similaires au cannabis. Deux autres substances agissent comme de puissants sédatifs et peuvent, lorsqu'elles sont combinées à d'autres produits, provoquer des intoxications dangereuses.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus