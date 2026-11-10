La Suisse renforce sa lutte contre les drogues de synthèse: le DFI interdit dès ce mardi 323 substances pour freiner leur diffusion et prévenir des risques graves pour la santé.

La Confédération interdit de nouvelles drogues de synthèse

La Confédération interdit de nouvelles drogues de synthèse

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération a ajouté, à compter de ce mardi, de nouvelles drogues de synthèse sur la liste des produits interdits tenue par le Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il s'agit de produits fabriqués artificiellement, qui imitent en partie les effets du cannabis.

Le contrôle des stupéfiants ne se limite plus, depuis longtemps, aux drogues classiques comme le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne, selon l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants émise par le DFI. Il s'adapte de plus en plus à un marché dynamique de substances psychoactives de synthèse présentant des risques considérables pour la santé, leurs conséquences étant encore impossibles à estimer pour les consommateurs.

Endiguer la propagation

La liste mentionne désormais, en plus des drogues de synthèse individuelles, des groupes de substances. Avec les ajouts, elle compte désormais 323 substances et groupes. Le DFI veut ainsi empêcher les fabricants de modifier légèrement la structure chimique d'une substance interdite pour la commercialiser sous un nouveau nom.

«Ces adjonctions permettront, d'une part, de placer sous contrôle de nouvelles substances psychoactives de manière précoce et d'endiguer ainsi leur propagation et, d'autre part, d'éviter que la Suisse ne devienne une plaque tournante du commerce des drogues de synthèse», explique le DFI mardi dans un communiqué.

Toutes les substances répertoriées sont soumises à la loi sur les stupéfiants: leur fabrication, leur commerce et leur utilisation sont interdits. Trois des nouvelles substances répertoriées sont similaires au cannabis. Deux autres substances agissent comme de puissants sédatifs et peuvent, lorsqu'elles sont combinées à d'autres produits, provoquer des intoxications dangereuses.