Le Conseil fédéral refuse de restreindre l'octroi des permis pour armes interdites mais prévoit un durcissement des contrôles. Près de 20'000 dérogations ont été accordées à Zurich en sept ans. Une révision est prévue pour 2027.

Explosion des dérogations pour possession d'armes interdites en Suisse

Explosion des dérogations pour possession d'armes interdites en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral ne veut actuellement pas restreindre l'octroi des permis pour armes interdites. Jugeant le dispositif actuel suffisant, il a rejeté plusieurs motions du PS, du PLR, du Centre, des Vert-e-s et du PVL en ce sens. Il envisagera toutefois des contrôles plus stricts.

Les motionnaires demandent une modification des bases légales pour restreindre l'octroi d'autorisations exceptionnelles relatives aux armes interdites. Ils relèvent que près de 20'000 armes de ce type ont fait l'objet d'une dérogation dans le canton de Zurich au cours des sept dernières années, plus de 6000 en Argovie et plus de 5300 en Thurgovie. A Genève, un peu moins de 1300 autorisations ont été délivrées, tandis que le Valais en enregistre quasiment 400 rien que pour l'année en cours.

Autorisation exceptionnelle

Face à ces volumes, les textes exigent l'application de critères uniformes et transparents ainsi qu'une harmonisation de la tenue des registres cantonaux, afin d'éviter une délivrance systématique ou trop généreuse.

Dans sa réponse aux motions publiée jeudi, le Conseil fédéral rappelle que le peuple a accepté une modification de la loi sur les armes dans le cadre du développement des acquis de Schengen/Dublin. Depuis 2019, certaines armes à feu semi-automatiques ont été classées comme armes interdites et leur acquisition nécessite une autorisation cantonale exceptionnelle au lieu d'un permis d'acquisition d'armes.

Des dispositions transitoires pour les personnes qui possédaient déjà légitimement les armes concernées au moment de l'entrée en vigueur ont été prévues. Il s'agit notamment des tireurs sportifs.

Une révision de la loi sur les armes est prévue en 2027, rappelle le Conseil fédéral. Il est notamment envisagé de renforcer les contrôles préventifs lors de l'acquisition de certaines armes à feu, d'introduire des mesures visant à améliorer la protection contre la violence par arme à feu, notamment en lien avec la violence domestique, et de réglementer les nouvelles technologies en matière d'armes en fonction des risques.