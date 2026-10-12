Moins d'écoliers mais toujours plus d'étudiants d'ici 2035

La chute des naissances depuis 2022 va bientôt transformer les effectifs scolaires: selon l’OFS, le primaire devrait reculer dès la fin de la décennie, alors que le supérieur poursuivra sa hausse jusqu’en 2035.

Les effets de la chute démographique

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'étudiants dans les hautes écoles suisses devrait progresser de plus de 20% d'ici 2035. A l'inverse, la baisse de la natalité devrait entraîner un net recul du nombre d'enfants à l'école primaire.

Les effectifs scolaires évolueront ainsi de manière très différente selon les niveaux de formation au cours de la prochaine décennie. C'est ce qui ressort des nouveaux scénarios 2026-2035 publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans l'enseignement supérieur, la tendance reste clairement à la hausse. Les écoles supérieures devraient compter 41'300 étudiants au niveau diplôme en 2035, soit une progression de 17% par rapport à 2026.

Le nombre de titres délivrés par ces établissements devrait parallèlement augmenter de 16%. L'OFS prévoit également une hausse de 15% du nombre de diplômes fédéraux, tandis que celui des brevets fédéraux resterait pratiquement stable (+1%).

Davantage de jeunes au secondaire

Les effectifs devraient aussi augmenter au degré secondaire II, mais plus modérément. Cette évolution s'explique essentiellement par la croissance démographique des classes d'âge qui fréquenteront ces formations ces prochaines années.

D'ici 2035, le nombre de jeunes suivant une formation professionnelle initiale devrait ainsi progresser de 10%. La hausse atteindrait 12% dans les formations générales, qui comprennent notamment les écoles de maturité gymnasiale et de culture générale.

La tendance devrait ensuite s'inverser au secondaire I sous l'effet de la forte baisse des naissances observée depuis 2022. Les effectifs continueraient d'abord à augmenter jusqu'en 2031, avant de se stabiliser puis de reculer à partir de 2033.

Moins d'enfants au primaire

Le retournement sera encore plus marqué à l'école primaire. Après plusieurs années de forte croissance, le nombre d'élèves âgés de 3 à 8 ans a atteint 566'900 en 2025 et devrait culminer en 2027 ou 2028.

La baisse des naissances commencera ensuite à se faire sentir. Selon le scénario de référence de l'OFS, les effectifs tomberaient à environ 527'000 élèves en 2035, soit 8% de moins qu'en 2026.

Les projections deviennent toutefois plus incertaines à mesure que l'horizon s'éloigne, avertit l'OFS. Après 2032, l'évolution des effectifs du primaire dépendra notamment du nombre de naissances dans les prochaines années.

+4% d'étudiants en bachelor

D'autres incertitudes concernent l'enseignement supérieur, en particulier l'évolution du nombre d'étudiants venant de l'étranger. Leur part parmi les étudiants en bachelor est passée de 14% à 18% en dix ans.

La conjoncture économique et les évolutions structurelles du système de formation pourraient également modifier les tendances. L'OFS souligne donc que ses projections jusqu'en 2035 doivent être interprétées avec prudence.