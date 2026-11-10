Des victimes d'abus veulent changer les lois suisses

La plateforme Be Brave Switzerland, lancée mardi à Berne, veut créer une commission nationale de survivants d'abus subis dans l'enfance pour influencer les politiques et lois suisses sur la protection de l'enfance.

En bref Be Brave Switzerland, une nouvelle plateforme lancée mardi à Berne, réclame la création d'une commission nationale de survivants pour participer à l'élaboration des lois sur les abus subis pendant l'enfance

Une étude suisse de 2012 révèle qu'une fille sur cinq et un garçon sur douze ont été victimes de violences sexuelles impliquant un contact physique avant l'âge adulte, des chiffres jugés sous-estimés

Le réseau demande une étude nationale actualisée sur les abus, une formation obligatoire pour les professionnels et l'intégration de la Suisse dans l'indice mondial «Out of the Shadows»

ATS Agence télégraphique suisse

Les victimes d'abus subis pendant l'enfance veulent participer à l'élaboration des politiques et des lois qui les concernent. Lancée mardi, la plateforme «Be Brave Switzerland» entend créer une commission nationale de survivants appelée à intervenir au Parlement.

Le lancement officiel du réseau a eu lieu mardi à Berne, a annoncé Be Brave Switzerland dans un communiqué. La plateforme suisse fait partie de l’initiative internationale «Brave Movement», portée par des survivants, et a vu le jour en collaboration avec l’association valaisanne Lagopaid. Sa principale revendication est la création d’une commission composée exclusivement de personnes ayant elles-mêmes été victimes.

«Depuis des décennies, on parle des victimes sans qu’elles soient présentes. Elles connaissent mieux que quiconque les défaillances du système, car elles les ont vécues. Ce qu’elles demandent, ce n’est pas de la compassion: c’est une place à la table où se décident les lois», a déclaré à Keystone-ATS Sophie Juliette In Albon, présidente de LagopAid et fondatrice de BeBrave Switzerland.

«Notre but est de recruter les survivants prêts à parler et à faire un travail de lobbyiste au Parlement», a-t-elle indiqué. Ils formuleront leurs recommandations pour améliorer les systèmes suisses de protection de l’enfance. Les personnes souhaitant rester anonymes pourront également faire valoir leur opinion dans cette commission à titre de membres passifs, a-t-elle précisé.

Données actuelles réclamées

La dernière étude menée en Suisse, en 2012, a révélé qu’une fille sur cinq et un garçon sur douze ont subi des violences sexuelles impliquant un contact physique avant d’atteindre l’âge adulte, rappelle «Be Brave Switzerland».

«Ces chiffres ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses victimes passent à travers les mailles du filet», relève Mme In Albon. «A l'échelle mondiale, trois filles et deux garçons seraient victimes d'agressions sexuelles chaque seconde», ajoute-t-elle.

Le réseau réclame donc en priorité une nouvelle étude nationale de prévalence, qui serait actualisée régulièrement afin de disposer de données fiables sur l'ampleur du phénomène en Suisse. Il souhaite également que le pays figure dans l'indice mondial «Out of the Shadows», consacré à cette problématique.

Formation obligatoire

Parmi les autres revendications de la plateforme, une formation obligatoire pour les professionnels des domaines de la justice, de l'éducation et de la santé à l'accueil et à l'écoute des victimes. «Dans beaucoup de domaines, les collaborateurs ne sont pas prêts à recevoir la parole des survivants, tout comme d'ailleurs le grand public», relève la fondatrice de Be Brave Switzerland.

«Il m'a fallu des années pour pouvoir dire ce que j'avais vécu. Pendant tout ce temps, personne ne m'a demandé ce qui aurait pu me protéger», témoigne dans le communiqué l'ancienne Miss Suisse Sarah Briguet, cofondatrice de LagopAid.

Forme à définir

La forme que prendra cette participation institutionnelle, inédite en Suisse, reste à définir, tout comme le nombre de membres de la commission. L'heure est au recrutement des personnes intéressées, alors que plusieurs sujets dans la même mouvance sont discutés au Parlement.

Ailleurs en Europe, les témoignages des survivants ont déjà fait évoluer le débat: en France, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles infligées aux enfants a recueilli des dizaines de milliers de témoignages et formulé des recommandations à l’intention du gouvernement.

«Be Brave Switzerland» est la 20e plateforme de ce mouvement mondial visant à mettre fin aux violences sexuelles subies pendant l'enfance. Le Brave Movement, une initiative spéciale de Together for Girls, rassemble plus de 800 membres dans plus de 80 pays. Le plaidoyer de ses membres a contribué à des changements politiques favorisant la sécurité des enfants et des adolescents, tant en ligne que hors ligne.