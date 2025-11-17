Au menu de ce lundi 17 novembre: des tonnes de fromage jetés après un concours à Berne, les Suisses ruinés par les escroqueries en ligne, un Vaudois explose sur les réseaux, les CFF et les nouveaux trains de nuit, et enfin, trois groupes rétrogradés au Parlement.

Des tonnes de fromages jetés à la poubelle après le World Cheese Awards, à Berne

Des milliers de fromages jugés aux World Cheese Awards ont fini à la poubelle à Berne. Photo: keystone-sda.ch

1 Des milliers de fromages jetés à la poubelle après un concours international

Des tonnes de fromage ont été jetées à la poubelle après la tenue des World Cheese Awards à Berne, indiquent lundi le «Bund», la «Berner Zeitung», «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Sur les 5244 fromages jugés la semaine passée, tous ont fini à la poubelle. «Il n'y avait pas d'autres options», précise dans les journaux Martin Spahr, à la tête du comité organisateur, car seuls les fromages provenant de l'UE et de quelques autres pays européens peuvent légalement entrer en Suisse. Une autorisation spéciale a été accordée aux autres, mais avec l'obligation de les détruire après l'événement, ajoute-t-il. Comme les fromages étaient exposés les uns à côté des autres, «un fromage d'outre-mer potentiellement contaminé par des bactéries aurait pu infecter l'emmental voisin».

2 Les escroqueries en ligne plument les Suisses

Les Suisses ont perdu plus d'un demi-milliard de francs dans des escroqueries en ligne pour des cryptomonnaies depuis 2022, rapportent lundi «24 Heures», la «Tribune de Genève», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Entre 2022 et 2024, près de 6000 plaintes pour fraude ont été déposées en Suisse, en hausse de 65%. Mais seuls quelques cas ont été élucidés. Une enquête internationale, à laquelle les journaux du groupe Tamedia ont participé, évalue à au moins 28 milliards de dollars les flux de fonds illicites versés sur de grandes plateformes de cryptomonnaies depuis un an, dont 4 milliards proviendraient d'arnaques en ligne.

3 Un artiste vaudois rafle plus d'abonnés que Marco Odermatt

Le sculpteur vaudois François Monthoux, créateur d'une citadelle d'argile et ciment en lisière de forêt à Bière (VD), est un des plus grands influenceurs de Suisse romande sur les réseaux sociaux, avec plus d'un demi-milliard de vues toutes plateformes confondues, relatent lundi «ArcInfo» et «Le Nouvelliste». Sur Instagram, il cumule 560'000 suiveurs, soit plus que le skieur suisse Marco Odermatt (518'000) ou même devant l'audience du compte RTS Info (458'000). Il dit avoir reçu de nombreuses sollicitations pour des copies de jouets ou de produits. «Il y a aussi de nombreuses entreprises qui aimeraient racheter mes droits, mais je suis méfiant. J'ai peur qu'on ne me reverse qu'un millième de cet argent.»

4 De nouvelles liaisons de nuit sur les rails suisses

Les CFF vont instaurer des trains de nuit entre Winterthour (ZH) et Berne dès la mi-décembre, révèlent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Les convois circuleront en fin de semaine. Les CFF envisagent un service 24 heures sur 24 le week-end entre Zurich et Genève, Olten (SO) et Bâle, Berne et Thoune (BE), Lausanne et Sion, ainsi qu'entre Zurich et Coire. La date de mise en place de ce réseau n'est pas encore fixée, selon les journaux.

5 Le Parlement revoit le statut des groupes sur Taïwan, le Tibet et le Sahara occidental

Le statut des groupes du Parlement suisse sur Taïwan, le Tibet et le Sahara occidental a été rétrogradé, remarque lundi Blick. La liste des groupes d'amitié parlementaires ne mentionne désormais plus que les groupes qui entretiennent des relations avec des Etats reconnus par l'ONU et la Suisse ou qui ont un statut d'observateur auprès de l'ONU. Ce n'est pas un déclassement, le travail pratique des groupes ne changeant en rien, assure une note des services parlementaires dans le journal. Mais «les déclarations de nos groupes n'ont plus la même valeur», relève le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH), membre des trois groupes.