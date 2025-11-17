DE
FR

«Il a donné naissance à un monstre»
Le Léman en vedette d'un classement sur les plus beaux lacs d’Europe

La Suisse regorge de lacs et de rivières, mais l'un d’eux se distingue particulièrement. Selon l’«Independent», un lac romand figure parmi les incontournables d’Europe, dans la liste des joyaux à voir «au moins une fois dans sa vie».
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Le média britannique «Independent» fait l'éloge du Léman dans une liste publiée sur les plus beaux lacs d'Europe.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin
Léa PerrinJournaliste Blick

Avec ses glaciers et ses importantes ressources en eau, la Suisse compte de nombreuses rivières et près de 1500 lacs. Si ces étendues d’eau recouvrent près de 4% de la surface de notre pays, certains lacs rayonnent jusqu’à l’étranger, que ce soit par leur beauté ou par leur taille. Un journal britannique est tombé sous le charme de la Suisse et d’un lac en particulier, dont il ne tarit pas d’éloges: le Léman.

Le média «Independent» encense le croissant d’eau franco-suisse dans une liste des «lacs à visiter au moins une fois dans sa vie» en Europe, publiée samedi 15 novembre. Le Léman brille en deuxième position de cette liste, par sa beauté, sa taille, les activités qui l’entourent, mais aussi… ses mythes.

Un lac «monstrueux»

«C’est un lac monstrueux qui a donné naissance à un monstre», introduit le média britannique. Même si la formule pourrait renvoyer à l’imposante taille du Léman (avec ses 72 kilomètres de long et 13 kilomètres de large), le journal fait ici référence à l’histoire de Frankenstein, née sur les rives du Léman sous la plume de Mary Shelley en 1816. L’autrice s’était inspirée des orages qui zébraient le lac pour créer le personnage légendaire, lors d’un concours de contes de fantômes. La villa où elle résidait à Cologny est désormais un lieu prisé des fans de la légende.

A lire aussi
Acte de sabotage sur le Léman, la Voie bleue paralysée
Bouées à Genève
Acte de sabotage sur le Léman, la Voie bleue paralysée
Dix escapades ferroviaires inoubliables en Suisse
Du Jura aux Grisons
Dix escapades ferroviaires inoubliables en Suisse

L’«Independent» fait également l’éloge des attractions phares qui entourent le lac romand, lequel compte parmi les plus grands lacs d’Europe occidentale. Les Rochers-de-Naye et ses chemins de fer, la ville de Montreux, le château de Chillon, les bateaux Belle Epoque, ou encore Genève et son jet d’eau figurent parmi les «expériences impressionnantes» à ne pas manquer sur les rives du lac. 

Dans cette même liste, le Léman se fait devancer par le chouchou de George Clooney, le lac de Côme, en Italie, qui se hisse à la première place. On y trouve également le lac de Bled, en Slovénie, ou encore le Loch Lomond, en Ecosse. Entre joyaux prisés des célébrités, sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou bijoux cachés, les lacs d’Europe deviennent des hotspots touristiques incontournables.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus