La Suisse regorge de lacs et de rivières, mais l'un d’eux se distingue particulièrement. Selon l’«Independent», un lac romand figure parmi les incontournables d’Europe, dans la liste des joyaux à voir «au moins une fois dans sa vie».

Le média britannique «Independent» fait l'éloge du Léman dans une liste publiée sur les plus beaux lacs d'Europe. Photo: keystone-sda.ch

Léa Perrin Journaliste Blick

Avec ses glaciers et ses importantes ressources en eau, la Suisse compte de nombreuses rivières et près de 1500 lacs. Si ces étendues d’eau recouvrent près de 4% de la surface de notre pays, certains lacs rayonnent jusqu’à l’étranger, que ce soit par leur beauté ou par leur taille. Un journal britannique est tombé sous le charme de la Suisse et d’un lac en particulier, dont il ne tarit pas d’éloges: le Léman.

Le média «Independent» encense le croissant d’eau franco-suisse dans une liste des «lacs à visiter au moins une fois dans sa vie» en Europe, publiée samedi 15 novembre. Le Léman brille en deuxième position de cette liste, par sa beauté, sa taille, les activités qui l’entourent, mais aussi… ses mythes.

Un lac «monstrueux»

«C’est un lac monstrueux qui a donné naissance à un monstre», introduit le média britannique. Même si la formule pourrait renvoyer à l’imposante taille du Léman (avec ses 72 kilomètres de long et 13 kilomètres de large), le journal fait ici référence à l’histoire de Frankenstein, née sur les rives du Léman sous la plume de Mary Shelley en 1816. L’autrice s’était inspirée des orages qui zébraient le lac pour créer le personnage légendaire, lors d’un concours de contes de fantômes. La villa où elle résidait à Cologny est désormais un lieu prisé des fans de la légende.

L’«Independent» fait également l’éloge des attractions phares qui entourent le lac romand, lequel compte parmi les plus grands lacs d’Europe occidentale. Les Rochers-de-Naye et ses chemins de fer, la ville de Montreux, le château de Chillon, les bateaux Belle Epoque, ou encore Genève et son jet d’eau figurent parmi les «expériences impressionnantes» à ne pas manquer sur les rives du lac.

Dans cette même liste, le Léman se fait devancer par le chouchou de George Clooney, le lac de Côme, en Italie, qui se hisse à la première place. On y trouve également le lac de Bled, en Slovénie, ou encore le Loch Lomond, en Ecosse. Entre joyaux prisés des célébrités, sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou bijoux cachés, les lacs d’Europe deviennent des hotspots touristiques incontournables.