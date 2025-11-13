Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Un gruyère affiné durant 18 mois a remporté jeudi le titre de champion du monde des fromages 2025. Il a décroché cette distinction lors des World Cheese Awards organisés à Berne, au terme d’un concours réunissant plus de 5000 fromages issus de 46 pays.

Un gruyère AOP sacré à domicile champion du monde des fromages

Un gruyère AOP sacré à domicile champion du monde des fromages

Le fromage de Pius Hitz est «parfait et inoubliable». Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un gruyère suisse affiné 18 mois a été honoré jeudi du titre de champion du monde des fromages 2025 lors des World Cheese Awards, remis à Berne au terme d'une compétition disputée entre plus de 5000 fromages provenant de 46 pays.

Ce fromage, jugé «parfait et inoubliable» par un des jurés, provient de la fromagerie de montagne Vorderfultigen, sise dans la région pré-alpine de Gantrisch, entre Berne, Fribourg et Thoune, en Suisse alémanique. Elle est spécialisée dans la production de gruyère AOP.

Première fois en Suisse

C'était la toute première fois que les World Cheese Awards, créés par la Guild of Fine Food britannique en 1988, se déroulaient en Suisse, pays qui avait pourtant déjà raflé la mise à cinq reprises avant cette édition. Disposés sur d'interminables tables à nappe blanche et tous numérotés, 5.244 fromages ont été dégustés par un jury international composé de 265 experts (fromagers, cuisiniers, acheteurs, vendeurs, journalistes, etc.) de plus de 40 pays, reconnaissables à leur tablier jaune.

Photo: AFP

«Nous observons l'aspect visuel du fromage, son apparence intérieure et extérieure. Ensuite, la deuxième étape est l'appréciation olfactive. Tous les arômes qu'il dégage. Et enfin, bien sûr, les saveurs. (...) Il doit avoir quelque chose d'inhabituel. Il doit évoquer de bons souvenirs», a expliqué à l'AFP Kuba Maziarczyk, «super juge» de la finale et fromager en Pologne.

«Il faut que le fromage corresponde à son terroir, qu'il soit équilibré en termes de goût, d'arôme, de saveur. Il ne faut pas qu'il soit trop affiné ou trop peu affiné. Le fromage, c'est toujours une question d'harmonie. C'est pour ça que les bons fromages sont souvent les fromages de grande tradition», a exposé de son côté le juge français Laurent Dubois, meilleur ouvrier de France (MOF) et fromager à Paris.

Un public important

Les juges ont effectué une première sélection des lots les plus remarquables. Puis ces fromages ont fait l'objet d'une seconde, puis d'une troisième évaluation par un «super jury» de 14 experts de renommée internationale devant un public de quelque 2000 personnes.

«On trouve des fromages très jeunes, des bleus, des fromages à pâte dure, et tous les styles. C'est ce qui rend le concours si passionnant. Et juste au moment où l'on commence à se lasser, un fromage surgit et nous émerveille. C'est là tout le charme des World Cheese Awards», a décrit le juge anglais Nigel Barden, chef et critique gastronomique pour la BBC.

John Farrand, membre de la Guild of Fine Food, a rappelé à l'AFP que cette compétition avait été créée à l'origine «afin de promouvoir les petits producteurs de fromage du monde entier». «A l'époque, dans les années 70 et 80 (...) nous avions peut-être oublié le lien entre la terre, le lait, l'animal et la ferme, un lien qui se retrouve dans nos fromages», a-t-il noté. La prochaine édition des World Cheese Awards se tiendra à Cordoba, en Espagne.