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Un problème technique de Skyguide
Des retards sont à prévoir aujourd'hui à l'aéroport de Zurich

Un problème technique au centre de contrôle Skyguide de Dübendorf perturbe actuellement l'affichage de certains vols en approche de l'aéroport de Zurich. Des restrictions seront en vigueur mercredi.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Par sécurité, Skyguide réduit la capacité d’approche à l'aéroport de Zurich de 30% ce mercredi.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Skyguide a temporairement réduit mercredi, par précaution, la capacité d'approche à l'aéroport de Zurich de 30%. Un problème technique au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf affecte la représentation de certains vols à l'approche de Zurich.

Selon le communiqué de Skyguide, le problème survenu à Dübendorf touche l'interface entre le contrôle en route et le contrôle d'approche. Un système qui aide les contrôleurs aériens à gérer les avions à l'arrivée n'affiche pas de manière fiable les appareils avec des retards importants. Les contrôleurs transfèrent les vols concernés au moyen d’une procédure manuelle. Celle-ci demande plus de temps.

Afin de garantir la sécurité, Skyguide réduit par précaution la capacité d’approche à l'aéroport de Zurich de 30 % à partir du début des opérations ce mercredi. Alors que ses techniciens sont à pied d'oeuvre pour résoudre le problème, Skyguide s'excuse des désagréments causés à ses partenaires, ses clients et aux passagers. Elle informera de l'évolution de la situation, en cours de matinée.

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