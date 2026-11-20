Un vol massif de données personnelles a frappé l'administration de Bâle-Campagne depuis le 15 novembre. Plus de 97'000 dossiers, incluant des permis de travail de frontaliers, ont été piratés. Les autorités appellent à la vigilance face au phishing.

Des pirates dérobent les données de 97'000 frontaliers

Des pirates dérobent les données de 97'000 frontaliers

ATS Agence télégraphique suisse

Les cyberattaques dont l'administration de Bâle-Campagne est victime depuis dimanche dernier ont notamment donné lieu au vol de 97'000 jeux de données personnelles. Ces derniers concernent les permis de travail de milliers de frontaliers.

Noms, adresses, lieux de naissance, état civil, activités professionnelles et numéros d'identification ont été volés: le système central d'information migratoire (ZEMIS) et les coordonnées d'entreprises sises à Bâle-Campagne ont été dévalisés, indiquent vendredi les autorités du canton. Les experts en cybersécurité mandatés l'ont constaté dans leurs analyses.

Demandes des 10 dernières années

Toutes les autorisations de travailler demandées par des frontaliers au canton depuis le 28 novembre 2016 sont concernées. Les autorités recommandent à ces personnes de redoubler de vigilance. Le risque de tentatives de phishing ou de vol d'identité est réel.

Le canton a informé l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), le Service cantonal de surveillance de la protection des données, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi que les ambassades d'Allemagne et de France en Suisse. Il a aussi déposé plainte contre inconnu.

Sécurisation toujours en cours

Les travaux visant à contrer les cyberattaques se poursuivent jour et nuit. De larges mesures ont été mises en oeuvre pour sécuriser l'infrastructure informatique et endiguer les dégâts. La cellule de cybersécurité de l'état-major cantonal coordonne les mesures en étroite collaboration avec les services concernés et les experts en cybersécurité. Les analyses approfondies de l'attaque sont encore en cours.

Mercredi, le canton avait indiqué que l'ancien simulateur fiscal faisait aussi partie des outils informatiques touchés. En revanche, les services de secours et de sécurité, ainsi que leurs systèmes informatiques n'ont été concernés à aucun moment.