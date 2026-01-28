Le DDPS a reçu ce mercredi le Sabot d’or 2025, prix de la honte d’investigativ.ch. Le département est notamment épinglé pour avoir freiné des demandes d’accès à l’information des médias.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Département fédéral de la défense a reçu le Sabot d'or 2025 du réseau d'enquête investigativ.ch. Cette association de journalistes d'investigation remet chaque année un prix de la honte aux responsables des plus grandes obstructions à l’information.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a été sélectionné par les membres de l'organisation «pour avoir mandaté des juristes externes afin de s’opposer à des demandes d’information émanant de médias», écrit mercredi investigativ.ch dans un communiqué.

L’an dernier, le DDPS a suscité à plusieurs reprises le mécontentement de journalistes, en particulier pour avoir dépensé, en l’espace de deux ans, près de 175’000 francs d’argent public pour des conseils juridiques externes uniquement afin de se prémunir contre des demandes d’accès à l’information déposées par des journalistes en vertu de la loi sur la transparence, explique investigativ.ch.

Et le réseau d'enquête de préciser qu'au lieu de publier les documents demandés, le département dirigé par le conseiller fédéral Martin Pfister a mandaté un cabinet d’avocats zurichois pour argumenter juridiquement contre leur divulgation. «Cela montre que le passage du secret à la transparence n’a pas encore eu lieu», déclare Anielle Peterhans, membre du comité d’investigativ.ch et journaliste de la cellule d’enquête de Tamedia.

Un encouragement

Les journalistes critiquent également une gestion de la communication jugée de plus en plus problématique: le DDPS publie sur son site internet des «rectifications» d’articles critiques qui, en réalité, n’en sont pas, mais relèvent plutôt de plaidoyers en sa faveur. Et lorsqu'il présente des faits de manière manifestement erronée, le DDPS supprime les passages concernés ou refuse de reconnaître ses erreurs, ajoute investigativ.ch, qui cite comme exemple le cas des prétendus prix fixes pour l’avion de combat F-35.

Le chef de la communication du DDPS, Renato Kalbermatten, qui a reçu le Sabot d’or, a expliqué que, sur des dossiers sensibles comme celui du F-35, il avait fallu chercher une bonne solution avec les partenaires contractuels: «pour cette raison, nous ne pouvions pas rendre les informations publiques aussi simplement que les médias l’auraient peut-être souhaité», a-t-il dit, cité dans le communiqué.

Le chef de la communication du DDPS considère aussi ce prix comme une incitation. «Bien entendu, nous devons constamment nous améliorer et nous remettre en question. Et c’est ce que nous faisons».

Une conseillère fédérale parmi les prédécesseurs

Le Sabot d'or est remis chaque année depuis 2014. investigativ.ch entend ainsi dénoncer les obstacles à la transparence et en faire un sujet de débat public. Cette année, le comité d’investigativ.ch avait présélectionné trois autres candidats principaux parmi de nombreuses propositions. Outre le DDPS, il mentionne le groupe d’emballage Amcor, l’autorité de contrôle des produits thérapeutiques Swissmedic et l’entrepreneur Stéphane Barbier-Mueller.

Parmi les précédents lauréats, on trouve notamment l’ex-président du Parti libéral-radical (PLR) Thierry Burkart, la ministre des finances Karin Keller-Sutter, l’industriel Jørgen Bodum, l’ex-présidente du Conseil national, la PLR Christa Markwal ou encore l’Office fédéral de l’agriculture (2014).

Le réseau d’enquête investigativ.ch a été fondé en 2010. Il s'engage pour de meilleures conditions d’enquête, encourage le journalisme d'investigation local par un soutien financier au moyen d'un fonds d’enquête et organise régulièrement des manifestations, des formations et des conférences sur des thèmes proches de la pratique.