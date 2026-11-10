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Une fibre à cœur liquide
Des chercheurs suisses créent une moustiquaire du futur

Avec plus de 280 millions de personnes touchées par le paludisme, l'Empa développe une moustiquaire révolutionnaire. Sa fibre à cœur liquide diffuse un insecticide sur plusieurs années, promettant une protection durable.
Publié: il y a 4 minutes
Des scientifiques de l'Empa ont mis au point une fibre à coeur liquide pouvant servir à la fabrication de moustiquaires.
Photo: IMAGO/Cavan Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) ont mis au point une fibre à coeur liquide pouvant servir à la fabrication de moustiquaires. Cette fibre est capable de renfermer un insecticide qui se diffuse régulièrement. Son efficacité durerait plusieurs années, note l'Empa mardi dans un communiqué.

La transmission de maladies par les moustiques est un problème mondial de santé publique. Plus de 280 millions de personnes réparties dans 80 pays sont ainsi atteintes de paludisme. Le parasite s'attaque par poussées au foie et aux globules rouges. La maladie a causé la mort de 610'000 personnes en 2024.

Il est donc essentiel de développer des moyens pour combattre les moustiques porteurs de ce parasite. Les chercheurs de l'Empa pensent avoir trouvé une solution prometteuse avec cette fibre à coeur liquide. Les actuelles moustiquaires imprégnées d'insecticides fonctionnent bien, mais le produit s'évapore lorsqu'il est chauffé.

La fibre creuse de l'Empa ne rencontre pas ce problème. Elle permet d'introduire en son coeur des insecticides d'un nouveau type, qui ne pouvaient pas être utilisés sur des moustiquaires classiques. La fibre peut aussi être imprégnée d'une quantité importante d'insecticide, assurant une diffusion du produit en continu.

Des tests à grande échelle

Edith Perret, qui a dirigé l'équipe de recherche de l'Empa, estime que la moustiquaire composée de cette fibre peut être efficace durant trois ans. Le filet est aussi capable de résister aux lavages. Toutes ces caractéristiques doivent cependant encore trouver confirmation dans des tests à grande échelle.

Pour son projet, l'Empa a bénéficié de la collaboration de deux partenaires industriels suisses. L'entreprise Vestergaard Sàrl est spécialisée dans le développement de moustiquaires imprégnées d'insecticide, alors que Monosuisse AG est experte dans la fabrication de filaments à haute performance.

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