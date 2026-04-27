DE
FR

Renforcer les énergies renouvelables
Des associations suisses appellent à sortir de la dépendance au pétrole

Plusieurs associations lancent un appel à sortir de la dépendance au pétrole. Elles demandent à la Confédération et aux cantons de renforcer les énergies renouvelables et la mobilité électrique, tout en évitant une hausse des tarifs des transports publics.
Publié: il y a 26 minutes
«Chaque fois qu'une guerre éclate, le choc des prix du pétrole ou du gaz touche nos quotidiens», peut-on lire dans l'appel.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Différentes associations lancent lundi un appel à sortir du «piège» du prix du pétrole. Elles demandent à la Confédération et aux cantons de promouvoir la production d'électricité renouvelable, les rénovations énergétiques et la mobilité électrique, mais aussi d'empêcher une nouvelle hausse du prix des transports publics.

A lire aussi
Le pétrole chute de 10% avec l'annonce de la réouverture d'Ormuz
Ouverture du détroit d'Ormuz
Le prix du pétrole s'effondre après l'annonce de Téhéran
Malgré les tensions USA-Iran, les marchés gardent leur sang-froid
Un krach menace-t-il?
Malgré les tensions USA-Iran, les marchés gardent leur sang-froid

A partir de lundi et jusqu'à la fin de l'année, la Suisse dépend des énergies fossiles importées. En effet, selon les associations à l'origine de l'appel, près de 68% de la consommation d'énergie en Suisse est couverte par des importations, provenant souvent de zones en conflit.

Or, «chaque fois qu'une guerre ou qu'une crise éclate – que ce soit en Ukraine ou en Iran – le choc des prix du pétrole ou du gaz touche nos quotidiens», peut-on lire dans l'appel diffusé par l'Association suisse pour la protection du climat, le WWF, Alliance Sud, l’Action de Carême, Habitat durable Suisse, Protect our winters et la Fondation Energie.

«Alternatives respectueuses du climat»

«Pour ne pas souffrir de la hausse des prix à chaque crise, la Suisse doit accélérer sa sortie du pétrole et du gaz», exhorte le secrétaire général de l'Association suisse pour la protection du climat Oliver Daepp, cité dans un communiqué. «La Confédération et les cantons doivent veiller à ce que des alternatives respectueuses du climat soient encouragées et accessibles à tous.» Le potentiel pour réduire la dépendance aux énergies fossiles est particulièrement grand dans les domaines des transports et du bâtiment.

Dans leur appel, les associations demandent au Conseil fédéral et aux exécutifs cantonaux la mise en place de cinq mesures concrètes: augmenter les subventions cantonales pour les rénovations énergétiques, mettre en oeuvre les lois cantonales sur l'énergie conformément aux normes actuelles, garantir l'accès aux bornes de recharge électrique, renoncer aux hausses des prix des transports publics et exploiter le potentiel solaire des surfaces qui s'y prêtent (toits, façades, parkings, autoroutes). Ces mesures doivent permettre de créer des emplois en Suisse et de renforcer l'indépendance de la Confédération vis-à-vis des énergies fossiles, tout en réduisant les dépenses énergétiques des ménages.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus