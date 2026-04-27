Plusieurs associations lancent un appel à sortir de la dépendance au pétrole. Elles demandent à la Confédération et aux cantons de renforcer les énergies renouvelables et la mobilité électrique, tout en évitant une hausse des tarifs des transports publics.

Des associations suisses appellent à sortir de la dépendance au pétrole

Des associations suisses appellent à sortir de la dépendance au pétrole

ATS Agence télégraphique suisse

Différentes associations lancent lundi un appel à sortir du «piège» du prix du pétrole. Elles demandent à la Confédération et aux cantons de promouvoir la production d'électricité renouvelable, les rénovations énergétiques et la mobilité électrique, mais aussi d'empêcher une nouvelle hausse du prix des transports publics.

A partir de lundi et jusqu'à la fin de l'année, la Suisse dépend des énergies fossiles importées. En effet, selon les associations à l'origine de l'appel, près de 68% de la consommation d'énergie en Suisse est couverte par des importations, provenant souvent de zones en conflit.

Or, «chaque fois qu'une guerre ou qu'une crise éclate – que ce soit en Ukraine ou en Iran – le choc des prix du pétrole ou du gaz touche nos quotidiens», peut-on lire dans l'appel diffusé par l'Association suisse pour la protection du climat, le WWF, Alliance Sud, l’Action de Carême, Habitat durable Suisse, Protect our winters et la Fondation Energie.

«Alternatives respectueuses du climat»

«Pour ne pas souffrir de la hausse des prix à chaque crise, la Suisse doit accélérer sa sortie du pétrole et du gaz», exhorte le secrétaire général de l'Association suisse pour la protection du climat Oliver Daepp, cité dans un communiqué. «La Confédération et les cantons doivent veiller à ce que des alternatives respectueuses du climat soient encouragées et accessibles à tous.» Le potentiel pour réduire la dépendance aux énergies fossiles est particulièrement grand dans les domaines des transports et du bâtiment.

Dans leur appel, les associations demandent au Conseil fédéral et aux exécutifs cantonaux la mise en place de cinq mesures concrètes: augmenter les subventions cantonales pour les rénovations énergétiques, mettre en oeuvre les lois cantonales sur l'énergie conformément aux normes actuelles, garantir l'accès aux bornes de recharge électrique, renoncer aux hausses des prix des transports publics et exploiter le potentiel solaire des surfaces qui s'y prêtent (toits, façades, parkings, autoroutes). Ces mesures doivent permettre de créer des emplois en Suisse et de renforcer l'indépendance de la Confédération vis-à-vis des énergies fossiles, tout en réduisant les dépenses énergétiques des ménages.