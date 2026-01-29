Au menu de ce jeudi 29 janvier: un rapport accablant sur Crans-Montana, Albinen et sa stratégie de repopulation, un drone pour retrouver les chiens perdus à Neuchâtel, l'apparition d'une espèce rare à Yverdon, et enfin, le dilemme de Swiss-Ski à Crans-Montana.

Un rapport révèle de graves lacunes dans les contrôles de sécurité à Crans-Montana

La semaine touche presque à sa fin! Et pour bien démarrer cette nouvelle journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 29 janvier. C'est parti:

1 A Crans-Montana, la planification des contrôles de sécurité fait polémique

Un document transmis à la justice par la commune de Crans-Montana pointe de graves lacunes dans l’organisation et le suivi des contrôles annuels obligatoires de sécurité dans les établissements publics, révèlent les titres ESH Media. Sur 110 sites recensés à Crans-Montana, seuls 38 sont clairement en règle pour 2025. Dix-huit autres sont classés dans une catégorie floue, tandis que 54 présentent des contrôles non à jour, parfois depuis plusieurs années. Certains établissements n’ont plus été visités depuis 2017, voire 2009 pour un hôtel. Par ailleurs, plusieurs dossiers sont inexistants ou sans trace de visites périodiques. La planification future des contrôles, étalée sur quatre à sept ans, interroge le respect du rythme annuel légal. Sollicitée, la commune refuse tout commentaire en raison de la procédure pénale en cours.

2 Des primes à l’installation font bondir la population d'Albinen

Depuis le lancement en 2018 d’une action très médiatisée de la commune d’Albinen, 33 personnes se sont installées dans ce village de montagne valaisan, rapportent les titres CH Media. Sur une population de 250 habitants, cela représente près de 15% des résidents. Les personnes venant s’établir à Albinen peuvent bénéficier d’une aide de 25’000 francs, à condition de remplir certains critères: avoir moins de 46 ans, investir au moins 200’000 francs dans un bien immobilier et disposer de la nationalité suisse ou d’un permis d’établissement. Depuis l’introduction de cette mesure, la population s’est stabilisée.

3 A Neuchâtel, un drone thermique au secours des chiens perdus

Début janvier, un éducateur canin de Cortaillod (NE) a fondé l’association Acrodog Rescue pour aider à retrouver des animaux perdus, principalement des chiens. Son initiative repose sur l’utilisation d’un drone équipé d’une caméra thermique et d’un haut-parleur permettant de diffuser la voix du maître, rapporte «ArcInfo». L’intervention est bénévole, afin que l’argent ne soit pas un frein pour les propriétaires, mais conditionnée à la présence d’une personne au sol. Soumis à de fortes contraintes météorologiques et réglementaires, les vols sont surtout réalisés à la pénombre ou de nuit. Actuellement active uniquement dans le canton de Neuchâtel, l'association finance son matériel grâce à des dons. Sur trois interventions effectuées à ce jour, une a déjà permis de retrouver un chien.

4 Une spatule blanche rarissime fait halte à Yverdon

Une spatule blanche, échassier rare en Suisse romande, a été observée mardi à l’embouchure du Mujon à Yverdon, pour la première fois à cette saison depuis quatre ans, rapporte «24 heures». Repérée la veille à Chevroux, elle a ravi ornithologues amateurs et scientifiques, fascinés par son bec caractéristique qu’elle balance pour filtrer eau et vase et se nourrir de petits animaux aquatiques. Habituellement visible lors des périodes de migration (1 ou 2 individus sont observés chaque année), sa présence hors saison est inhabituelle. Une bague indique que l'individu vient de Pologne. L’espèce, majoritairement carnivore, niche en Europe mais reste exceptionnelle en Suisse. Sa venue au lac de Neuchâtel demeure inexpliquée.

5 Les sponsors de Swiss-Ski voulaient annuler les courses de Crans-Montana

Les principaux sponsors de la Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) ont suggéré l’annulation des courses de Coupe du monde prévues à Crans-Montana (VS), rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Les dirigeants des entreprises partenaires ont signé une lettre en ce sens. Ils y expriment des doutes quant au fait que l'organisation des épreuves dès la fin janvier constitue «le bon signal», au vu de l’ampleur de la catastrophe liée à l’incendie et des émotions qu'elle a suscitées. Il ressort également de cette lettre que les sponsors craignaient un préjudice d’image pour eux-mêmes et pour le ski. Les organisateurs ont toutefois décidé de maintenir les courses, avec un programme-cadre adapté, afin de «donner un signal tourné vers l’avenir», a déclaré un représentant de Swiss-Ski. Si la commune et le Canton avaient demandé une annulation, les courses n’auraient pas eu lieu, a précisé le président du comité d’organisation et résident de Crans-Montana, Claude-Alain Schmidhalter, au Walliser Bote.